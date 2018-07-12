牙周病竟與女性荷爾蒙有關！做到3件事能改善

「牙周病」竟與女性荷爾蒙有關！做到3件事能改善。（圖／康健雜誌）

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許多女性在邁入30歲之後，雖然沒有罹患疾病，身體卻出現容易疲勞、睡醒後仍覺得昏沉，以及開始變胖。但只有少數會留意到「牙周病」、「牙齦腫脹、出血」等口腔問題。

人體的免疫功能在20歲時達到高峰，之後便會隨著年齡逐漸下降。如同外表和身體會產生變化一樣，我們的口腔環境也會隨著年齡增長而有所改變。因此應該盡早認識口腔環境的變化，以便早期護理。

日本厚生勞働省的調查資料顯示，年齡介於30歲至39歲者，約有80%的人在牙齦部位有明顯症狀(2011年牙科疾病實態調查)。「牙周病算是隱藏於其他明顯症狀的『隱性不適症狀』」獅王(LION)株式會社舒適生活研究所保健師芳賀理佳說。

但另一項受訪人數達4,300名、以年齡介於15歲至79歲女性為對象的「女性身體不適症狀調查」卻顯示，感覺身體不適項目最多的年齡層是30多歲的女性，令她們介意的項目當中，排行前三名分別是「肩頸僵硬」、「體型變化」及「肥胖、容易變胖」，，但是留意到「牙周病」、「牙齦腫脹、出血」等口腔問題的人卻是少數。

芳賀指出，30多歲女性除了工作之外，因為踏入婚姻、生產、育兒等，每天過得十分忙碌，就算會花費時間、精力改善顯而易見的不適症狀，但是那些不明顯的症狀往往就會被一再拖延，而牙周病就是其中一種。由於牙周病初期並沒有明顯的自覺症狀，偶爾在刷牙時會出現牙齦紅腫或流血的現象，因此容易忽略治療。

受到女性荷爾蒙的影響，一生面臨三次牙齦危機

不少人聽過「生一個孩子掉一顆牙」的說法，有研究報告顯示，女性在懷孕之後，由於體內荷爾蒙分泌產生變化，而這些荷爾蒙正好為口腔內的細菌提供養分。聽到女性荷爾蒙竟然與牙周病有關，或許令人感到驚訝，不過口腔衛生師政井美南海表示，女性在一生當中，隨著女性荷爾蒙的增加或減少，會出現三次牙齦危機。

●第一次是青春期的時候。由於身體開始增加女性荷爾蒙的分泌，產生性徵變化、生活習慣受到影響，難免因為免疫力下降，使得口腔環境也隨之改變。

●第二次則是懷孕生子的時候，此時女性荷爾蒙迅速增加，另一方面，因為孕吐常使得口腔環境偏酸，再加上飲食次數增加，假使無法規律的刷牙，也會導致牙齦狀況惡化。

●最後則是更年期。邁入更年期後，因為女性荷爾蒙逐漸減少，不僅容易罹患骨質疏鬆症，支撐牙齒的齒槽骨骼變弱，再加上唾液分泌量減少，使得口腔問題浮出檯面。

30多歲的女性常因忙碌的職場工作與家庭生活而疏於照顧自己，對於症狀不明顯的疾病則總是被迫選擇忽略或延後處理。

雖然還年輕，但別忽略了口腔護理三件事

為身體提供美味健康的食物是健康生活的基礎。前提是要擁有健康的牙齒與牙齦才能夠開心地享受美食。倘若罹患牙周病，不僅影響咀嚼能力、食物殘渣也容易卡在牙縫、出現口臭等惱人問題，對生活品質及人際關係產生負面影響。

因此邁入30歲之後，不可忽略口腔護理的重要性。尤其是女性朋友更要好好照顧自己的身體，不要等到出現症狀才急忙治療，最好在身體出現變化的初期就及早因應。

1.挑選適合自己的牙刷及軟硬度適中的刷毛、定期更換牙刷，用心為自己打造一個不易罹患牙周病的口腔環境。

2.口腔科專家亦建議，平常口腔清潔應養成使用牙刷和牙線的習慣。

3.不過，即使刷的再乾淨，也無法清除牙結石，因此建議每半年至牙醫診所定期接受洗牙和口腔健康檢查。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)

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