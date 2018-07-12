周丹薇婚變母跪拜祈福 爆料藏30年的祕密

2018年07月12日 21:32 時報周刊 林彥君

周丹薇當年因一支背部全裸沐浴乳廣告，成為家喻戶曉的「沐浴天后」，她日前上《改變的起點》，爆料近30年的祕密，其實當年裸背演出的是替身模特兒，周丹薇說：「和導演達成了一個很好的默契，所有裸露到肩膀以下的，包括背部、全部是替身，不是我，他們找到了一個外國模特兒，比例上面跟我比較像，所以她是整個是全裸的。」

周丹薇18歲就以模特兒身分出道，她的爸媽是「嚴母慈父」，在媽媽堅決反對下，她決定先說服將軍爸爸，她對父親說：「從小到大你都教我們做人做事要有原則，我是你的女兒，你應該相信我會堅守原則」也正因如此，將軍父親被她說服，也讓原本反對的媽媽，之後成為她堅強的後盾。

她在36歲時走入婚姻，毅然決然選擇退出演藝圈，未料在這段婚姻中，19次求子失敗的周丹薇，還常得面臨對方劈腿的消息，最終遭背叛婚變收場，她形容「當時人就像一灘爛泥，癱在那邊，你不知道明天要做什麼，你也不知道下一分鐘要幹什麼，整個人的思想跟腦袋是停頓的，每天除了哭就是掉眼淚。」

她表示之後重新振作，除了朋友的幫助外，媽媽對她的愛更是功不可沒，她哽咽說：「當時媽媽已經80幾歲，她為了我三步一跪、九步一拜的上普陀山，去求她的菩薩來幫助我。」

(時報周刊)