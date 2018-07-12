陸商務部：美歪曲事實打貿易戰 與全世界為敵

2018年07月12日 21:44 中時電子報 盧伯華

中國大陸商務部12日晚間發表聲明指稱：美方污蔑中方在經貿往來中實行不公平做法，完全是歪曲事實。中方被迫對美方徵稅採取反制行動，是維護國家利益和全球利益的必然選擇，美國發動對全球的貿易戰，與全世界為敵，將把世界經濟拖入危險境地。

中國大陸商務部在其官方網站上發表針對美國貿易代表發出的《關於301調查的聲明》進行回應。

商務部這篇回應聲明說，美方污蔑中方在經貿往來中實行不公平做法，佔了便宜，是歪曲事實、站不住腳的。美方出於國內政治需要和打壓中國發展的目的，編造了一整套歪曲中美經貿關係真相的政策邏輯。

聲明說，第一、美方稱對華存在大量貿易逆差，其數字是被高估的，且主要原因不在中國。第二、關於所謂「盜竊知識產權」問題。中國政府已建立了相對完整的知識產權法律保護體系，並不斷發揮知識產權司法保護主導作用。第三、關於所謂「強制技術轉讓」問題，中國政府沒有對外資企業提出過此類要求。第四、關於「中國製造2025」等產業政策，主要是指導性、引領性的，並且對所有外資企業都是開放的。

聲明指出，美方指責中方漠視中美經貿分歧、沒有進行積極應對，是不符合事實的。中方始終高度重視雙方存在的經貿分歧，一直在以最大誠意和耐心推動雙方通過對話協商解決。但美方出於國內政治需要，反覆無常、出爾反爾，竟公然背棄雙方共識，堅持打一場貿易戰，事情發展到今天這一步，責任完全在美方。

聲明說，美方指責中方反制行動沒有國際法律依據，其實恰恰是美方單方面發起貿易戰沒有任何國際法律依據。7月6日對中國340億美元輸美產品加征25%關稅後，美國變本加厲，佈擬對中國2000億美元產品加征關稅的清單，公然違反世貿組織最惠國待遇基本原則和約束關稅義務，公然踐踏國際法基本精神和原則，是典型的貿易保護主義、貿易霸凌主義。

商務部表示，中方被迫採取反制行動，完全是為了捍衛國家尊嚴和人民利益，捍衛自由貿易原則和多邊貿易體制，捍衛世界各國的共同利益，是完全正當、合理合法的。

聲明警告，美國打貿易戰不僅針對中國，還以全世界為敵，將把世界經濟拖入危險境地。目前，已有多個世貿成員對美國採取反制措施，並將美訴諸世貿組織爭端解決機制。這場經濟史上規模最大的貿易戰，不是中美之間的貿易戰，而是一場全球範圍的貿易戰。

商務部最後說，中方將繼續按照既定部署和節奏，堅定不移地推動改革開放，並與世界各國一道，堅定不移地維護自由貿易原則和多邊貿易體制。繼續堅定支持經濟全球化，堅定維護國際經貿體系，與世界上一切追求進步的國家共同發展、共享繁榮。

(中時電子報)