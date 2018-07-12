《中餐廳2》明開業 趙薇率蘇有朋、舒淇、王俊凱、白舉綱上菜

2018年07月12日 21:55 旺報 廖慧娟

開餐廳少不了食材，趙薇就送了王俊凱一隻大陸運來的火腿。（取自新浪微博＠湖南衛視中餐廳）

王俊凱為節目拍宣傳片，自稱12歲離家工作，熟悉味道變得很重要，是他愛做飯的原因之一。（取自新浪微博＠湖南衛視中餐廳）

網綜《中餐廳》第2季在法國科爾馬錄製，「店長」趙薇率廚藝都不錯的蘇有朋、舒淇、王俊凱、白舉綱為當地居民及遊客送上融合東方美食文化、法國香醇葡萄酒、阿爾薩斯特色美味的美味佳餚，預計7月13日在湖南衛視、芒果TV、騰訊視頻播出。

今天（12日），王俊凱透過微博po出1張火腿的照片，稱：「吃肉打卡！謝謝薇姐送的火腿。」趙薇隨即轉發，並回復：「來自中國的火腿哦，在科爾馬的中餐廳那可是熱銷品！愛吃肉肉的小凱，羡慕他，吃不胖！透露一個小秘密，小凱燒菜太好吃了。」

播出前夕，製作單位今天也釋出首集的花絮，曝光了《中餐廳》菜色之所以能吸引外國人的「祕密」，原來都有豐富下廚經驗的成員們，都在行李箱中裝了一大堆調味道及調理包，讓做菜更容易，味道更好。白舉綱帶了一堆各種口味的調味料以及米粉，王俊凱帶了老鴨湯，可以省掉辛苦熬湯的手續；舒淇的行李箱裡，花椒、八角、豆瓣醬占了不少空間。

蘇有朋也自稱帶了一箱半的食材，但卻沒出現在餐廳裡，經過趙薇提醒，才知道從下車開始，所有人都得自力自強，當然連搬行李也是自己來，蘇有朋當場傻眼，立刻奔出餐廳尋找劇組的車輛，至於最後有沒有找到，得看明天的節目才知下文。

(旺報 )