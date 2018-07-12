比漾廣場自營咖啡店 開創大人系的自然熟成餐飲

2018年07月12日 22:12 中時 郭家崴

比漾廣場「Beyond Cafe／Select」超過20坪，以灰階的比漾色木框和金屬等元素，搭配「看見。綠」花藝，創造美式Farm House風格，豐富角落咖啡的美感。（鄧博仁攝）

比漾廣場「Beyond Cafe／Select」菊蜜拿鐵，180元。（比漾廣場提供）

用15g的咖啡粉，180cc、89度的熱水沖泡，就是一杯手沖B Blend咖啡。（郭家崴攝）

B Blend咖啡，每杯120元、比漾會員內用享65元優惠。（鄧博仁攝）

B Blend咖啡豆200g，330至450元，8月8日前有抽抽樂活動，可享7至9折不等的優惠。（比漾廣場提供）

比漾廣場「Beyond Cafe／Select」豐食套餐，主菜有香草雞胸、牛小排、紅茶鴨胸、檸檬鮭魚可選，350至390元。（比漾廣場提供）

巴西莓果昔Açaí Bowl（阿薩依），搭配當季水果、堅果、穀麥，是高營養、高纖維的健康代餐，160元。（比漾廣場提供）

B Bees玉桂蜜，420g、550元；150g、250元，8月8日前2罐420g裝8折優惠。（比漾廣場提供）

吃一片COFE bar等於喝了2杯B Blend咖啡，味道濃醇獨特，8月即將登場。（郭家崴攝）

去年1月，比漾廣場自營的「比漾選物Beyond Select」，精選在地或歐、美、日等國好物，每季還設定快閃主題，首季就以環繞生活美學的咖啡為主題；今年比漾選物升級，變身為「比漾咖啡、選物Beyond Cafe /Select」，上月28日試營運、今（12日）開幕，同步推出與自家焙煎咖啡店「沛洛瑟」合作的咖啡豆品牌B Beans、小農蜂蜜B Bees的B Collection系列商品，皆採用自然熟成增添風味，以呼應「自然熟成的人生哲學 是大人才懂的品味」的定位。

B Collection的「B」代表比漾，也是卡帶的「B面哲學」，在A面的主打歌外，B面有更多值得探索的特色好物，像是南投魚池的玉桂蜜、花蓮原生小油菊、B Blend自選咖啡豆等都是。B Collection的經典常賣品有獨創的米香B BON，日後還會再加入更多「TOWN 368一城鎮一美好」專案，從台灣368個城市、鄉鎮挖掘的在地好物。

頂級的牛肉或火腿熟成後更美味，咖啡豆、蜂蜜、小油菊也講究熟成，B Beans中深烘焙的B Blend自選咖啡豆，以水洗衣索比亞、巴西、薩爾瓦多、瓜地馬拉、哥倫比亞數種咖啡豆透過專屬比例混烘⽽成，帶有均衡、圓潤的甜感，大眾接受度高，建議烘焙後熟成14天品嘗風味最佳；手沖更可喝到層次和細節。B Blend咖啡可現場喝、買豆子回家沖煮、8月還會有與「COFE bar /喫咖啡吧」合作的「可以吃的咖啡」，有3種享用方式；每杯120元、比漾會員內用享65元優惠。

小農蜂蜜是來自南投魚池的玉桂蜜，藉由蜜蜂的翅膀和體溫讓蜂蜜裡的水氣從60％降到17％左右，也須經過10天以上的熟成；花蓮原生小油菊則是在長到八分熟時人工採摘，再以45至50度的溫度花2天烘乾保留清香。所以Beyond Cafe/Select獨有的菊蜜拿鐵，在B Blend咖啡淋上玉桂蜜、撒上小油菊，可說是自然熟成集大成之作。

比漾廣場董事長潘慧珍也將歐美風行的「巴西莓果昔」加入菜單；有香草雞胸、牛小排、紅茶鴨胸、檸檬鮭魚4項主菜可選的「豐食套餐」，與採用南投自然農法蔬菜的沙拉、獨有的蜂蜜檸檬生乳酪等甜點等，以及各項餐點、飲品從食材、味道、份量、價位都由潘慧珍參與發想、試菜、把關，不只食材講究、還要價格親民，期望創造好吃、好喝、好看的美食體驗。

上月28日試營運以來，因著館內主顧口耳相傳，在未有宣傳下吸引7成的消費者享用餐點、飲品，3成採購B Collection商品；有網友喝了冰拿鐵，還誇說咖啡層次沒被奶泡掩蓋頗為驚艷。

開幕期間有多項優惠，今起至14日比漾APP會員免費招待冰拿鐵，每日限30杯，僅供外帶。8月8日父親節前Bees玉桂蜜420g，2罐8折，玉桂蜜420g+蜂蜜醋也打8折；日月潭紅玉紅茶/有機莊園阿薩姆紅茶，任選2罐7折；Beans抽抽樂可享7至9折不等的優惠。比漾會員專屬優惠則有B Blend內用65元；電子飲品券原價1500元、特價1050元，可抵15杯飲品。

(中時 )