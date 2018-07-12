謝長廷代表政府捐2千萬日圓賑災款給日本

2018年07月12日 22:06 中時 黃菁菁

我駐日代表謝長廷12日赴東京的日本台灣交流協會，慰問西日本豪雨災情，並捐贈2千萬日圓(約台幣556萬元)賑災款，由交流協會理事長谷崎泰明代表接受。謝長廷強調，台日情誼是患難見真情的「善的循環」，也指出，現在災區很忙，暫時勿干擾救災。

謝長廷表示，「我認為國與國、人與人的交流，最高的境界就是在意外發生時的相互幫助，即所謂的患難見真情。台灣近年的台南地震、高雄瓦斯氣爆以及今年花蓮強震時，日本友人都伸出援手，我認為這就是善的循環。」

針對賑災款的出處及今後的用途，謝長廷表示，「是從代表處的預算中撥出來的」。谷崎則表示，台灣捐的賑災款將交由日本紅十字會來運用在災區。

谷崎在致詞時提及，「台灣總統蔡英文以日文推特轉達關懷，我們由衷感謝如此溫馨的支援。安倍首相10日也在推特上用繁體中文感謝台灣。自然災害是台日共同面臨的重大課題，期盼今後同心協力，共渡難關。」

謝長廷在接受台灣駐日媒體聯訪時表示，這次西日本水患也給了台灣啟示，死傷人數以老人居多，台灣也面臨高齡化社會問題，天災時如何撤離老人，是台日共同的新課題。

有關災後是否向受災地方政府表達慰問之提問，謝長廷表示，「這次災害大到讓我們感到很意外！我們已指示大阪、福岡辦事處就近慰問，但災區都很忙，最好不要造成干擾，但我們會密切注意。」他表示，救災告一段落後，災區可能需要外界協助重振觀光，屆時很樂意提供支援。

(中時 )