諾貝爾得主破解「生理時鐘」 最健康作息時間表看這裡

「熬夜傷身」是不少人都知道的健康觀念，現在更有諾貝爾獎得主用科學佐證出生理時中的奧秘，研究成果解釋動植物和人類，如何透過遵循生理時鐘的生活方式，與地球自轉保持同步。
2017諾貝爾生理醫學獎頒給了美國的霍爾（Jeffrey C. Hall）、羅斯巴許（Michael Rosbash）及楊格（Michael W. Young），他們3人攜手研究，發現「控制生理時鐘的分子機制」。
為了解生物如何適應晝夜變化，研究團隊利用果蠅分離出控制日常生理時鐘的基因，並得出證明此基因能夠編碼細胞內的蛋白質，夜晚時讓蛋白質累積，白天時則會降解，也就是「生理時鐘」。
此研究提醒「培養良好睡眠習慣的重要性」，生理時鐘調節調解人類體內的荷爾蒙濃度高低、睡眠、體溫與新陳代謝等。當我們的作息和體內的「計時器」（生理時鐘）不一致時，代謝就會出問題，引發疾病。
根據諾貝爾得主的生理時鐘規則，整理出全世界最健康的作息表：
【7:00】起床。
【7:20-8:00】吃營養豐富的早餐，能讓你一整天都充滿活力。
【8:30-9:00】早上是人體免疫系統最弱的時候，避免或少做劇烈運動。
【9:00-10:00】這時候人腦是最清醒階段，用來做最有難度的事。
【11:00】這個時間是一天當中吃水果的最佳時機。
【12:00-12:30】午餐時間，應該補充足夠的蛋白質，不要吃得太油膩。
【13:00-14:00】最好小睡一覺，對下午的精神狀態有很好的幫助。
【14:00-16:00】是人思維非常活躍的時間段，適合做一些創意性的工作。
【16:00】喝杯優酪乳可以補充身體部分流失的糖分，對接下來的工作會有幫助。
【16:10-19:00 】身體和大腦處於一天的巔峰狀態，這時可以做細緻而密集的工作。
【19:00】晚飯一般不用吃太多，三到五分飽即可。晚飯後休息一會兒再開始運動。
【22:00】洗個熱水澡，讓身體徹底舒緩下來。
【22:30】睡覺時間
(中時電子報)