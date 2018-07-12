新北》侯友宜：4年公托倍增 善用app智慧托育

2018年07月12日 22:54 中時 葉書宏

侯友宜應邀出席「安心托育教育環境」座談。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（12日）應邀出席「安心托育教育環境」座談，和與會學者熱烈交流，討論政府在公共托育扮演的角色。侯友宜分享新北市府7年多來的經驗，強調市府積極辦理，53家公托、收托3144位的「量」，全台最多且品質好，家長滿意度達93％。

侯友宜苦笑，說自己「常被罵抽籤都抽不到」，強調未來當選市長，要在4年內運用學校閒置教室和回饋空間，「倍增」托育量，至少再增加3100位收托量為目標，「至少提高中籤率」。侯友宜說，不只要努力衝高數量，更要朝「多元托育」的方向努力。

至於企業自辦托育方面，侯認為，對有需求的員工是一大利多，不過目前補助企業新設兩百萬元的誘因不夠，他主張上修補助到四百萬元。另外侯也主張政府提供獎勵誘因，鼓勵公寓大廈釋出空間，好強化「社區化托育普及化」。

侯友宜表示，家外托育目前1萬2千家，未來目標是衝到兩萬家，在廣設公托中心方面，也要讓偏鄉地區試辦小型公托，挹注托育資源。

侯友宜更主張要引進在國外普及的「智慧托育」，善用雲端系統，推出照顧app，從小孩進入托育機構的飲食到體溫等等數字，加上監視器畫面，「家長在辦公室就能看小孩換尿布」，讓托育品質更透明化。

(中時 )