新北》侯友宜：4年公托倍增 善用app智慧托育

國民黨新北市長參選人侯友宜今（12日）應邀出席「安心托育教育環境」座談。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
侯友宜應邀出席「安心托育教育環境」座談。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（12日）應邀出席「安心托育教育環境」座談，和與會學者熱烈交流，討論政府在公共托育扮演的角色。侯友宜分享新北市府7年多來的經驗，強調市府積極辦理，53家公托、收托3144位的「量」，全台最多且品質好，家長滿意度達93％。

侯友宜苦笑，說自己「常被罵抽籤都抽不到」，強調未來當選市長，要在4年內運用學校閒置教室和回饋空間，「倍增」托育量，至少再增加3100位收托量為目標，「至少提高中籤率」。侯友宜說，不只要努力衝高數量，更要朝「多元托育」的方向努力。

至於企業自辦托育方面，侯認為，對有需求的員工是一大利多，不過目前補助企業新設兩百萬元的誘因不夠，他主張上修補助到四百萬元。另外侯也主張政府提供獎勵誘因，鼓勵公寓大廈釋出空間，好強化「社區化托育普及化」。

侯友宜表示，家外托育目前1萬2千家，未來目標是衝到兩萬家，在廣設公托中心方面，也要讓偏鄉地區試辦小型公托，挹注托育資源。

侯友宜更主張要引進在國外普及的「智慧托育」，善用雲端系統，推出照顧app，從小孩進入托育機構的飲食到體溫等等數字，加上監視器畫面，「家長在辦公室就能看小孩換尿布」，讓托育品質更透明化。

(中時 )

新北》拍蘇貞昌馬屁 段宜康慘遭… 新北》李鴻鈞喊蘇貞昌未來市長 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。