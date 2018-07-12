暑假夯什麼？新店警舉辦幼童體驗營好好玩

2018年07月12日 22:56 中時 葉書宏

新北市政府警察局新店警分局今（12日）上午舉辦小小警察體驗活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局新店警分局今（12日）上午舉辦小小警察體驗活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局新店警分局今（12日）上午舉辦小小警察體驗活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局新店警分局今（12日）上午舉辦小小警察體驗活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局新店警分局今（12日）上午舉辦小小警察體驗活動。（葉書宏翻攝）

暑假來臨，有鑑於新北警方對於兒少保護與犯罪預防宣導的重視，新北市政府警察局新店警分局今（12日）上午舉辦小小警察體驗活動，邀請新店地區民眾到新店警分局作客，向小朋友宣導自我防衛觀念之外也強調犯罪預防的重要性。

這次參訪，新店警分局規畫了警用車輛、拘留所及警察勤務裝備給小朋友們參觀，透過女警生動活潑的教導，讓小朋友們對於犯罪預防與自我防衛觀念留下深刻的印象。

陪同孩童來分局參觀的家長表示，新店警方能夠舉辦這樣的活動，對於小朋友建立自身安危意識真的很重要，希望未來能夠多辦理類似的活動來教導小朋友。

新店警分局長林富助也表示，小朋友是我們國家的未來，守法的觀念與精神應該要努力教育給小朋友，這才是國家治安穩定的根本；另外小朋友的自我防衛意識也必須從小建立，才能讓他們在未來能夠平安健康的長大；歡迎轄區內有興趣的小朋友們一起來報名「一日小小警察」體驗營的活動。

(中時 )