台北》棄保民調出爐 陳敏鳳：與丁守中若再短兵相接 柯P很危險！

2018年07月12日 23:00 中時電子報 黃麗蓉

台北市長選舉最新民調，柯文哲38.7%、丁守中30.5%、姚文智16.4%。資深媒體人陳敏鳳指出，丁守中士氣暫挫，一定要改變戰略。而該民調也指綠柯不必棄保，因此當柯P與丁守中再度短兵相接時，柯P就很危險！

該民調針對棄保效應，問到「如果國民黨丁守中當選台北市長機會很大，民進黨有沒有必要和柯文哲合推一個有機會當選的人和丁守中競爭」，經交叉分析，泛綠民眾27.2%認為有必要、65.3%認為沒必要。傾向台獨的北市民眾，26.2%認為有必要、61.9%認為沒必要，也就是說，所謂的基本教義派多數認為不必棄保。

陳敏鳳點出，綠柯不必棄保，對比較落後的姚文智來說，較有利，至少可以穩定目前的支持者。但對柯P來說，會是一個變數，若聲勢看好，柯當然不必棄保，可是當柯P與丁守中再度短兵相接、陷入泥淖時，柯P就很危險。

陳敏鳳在美麗島電子報撰文指出，丁守中的低調選舉，守住國民黨及部分中間偏藍的基本盤，選戰策略被認為是以勝選者為基調，既是勝利者，自然不必高調打議題、打選戰。不過，國民黨很多人士私下卻說，丁守中表面低調，私下卻很認真，也整合許多過去失散的國民黨系統。即使如此，陳敏鳳仍強調，在該次民調之後，丁守中恐怕要檢討是否要繼續使用此種戰略。

(中時電子報)