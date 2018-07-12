新北CSI偵探體驗營　學童體驗當柯南辦案

新北市政府警察局7月11至13日在訓練中心舉辦「CSI偵探體驗營」。（葉書宏翻攝）

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新北市政府警察局7月11至13日在訓練中心舉辦「CSI偵探體驗營」。（葉書宏翻攝）
新北市政府警察局7月11至13日在訓練中心舉辦「CSI偵探體驗營」。（葉書宏翻攝）
新北市政府警察局7月11至13日在訓練中心舉辦「CSI偵探體驗營」。（葉書宏翻攝）
新北市政府警察局7月11至13日在訓練中心舉辦「CSI偵探體驗營」。（葉書宏翻攝）
新北市政府警察局7月11至13日在訓練中心舉辦「CSI偵探體驗營」。（葉書宏翻攝）

為提供新北市青少年暑期健康休閒活動，新北市政府警察局7月11至13日在訓練中心舉辦「CSI偵探體驗營」，活動開放報名150人，3天內即秒殺爆滿。

體驗營活動內容多元化且精彩可期，利用實作、活動闖關方式把艱澀的鑑識科學生活化、趣味化，讓學員們了解指紋、DNA、測謊、鞋印、微物與槍彈等跡證於偵辦刑案中所扮演之角色與關鍵性。其中測謊項目由圖譜上所呈現的生理反應變化去尋找心理的印記，體會嘴中的謊言卻騙不過測謊儀的偵測；另活動會場架設鑑識專業級實體顯微鏡與高解析度生物顯微鏡，學員實際操作後對於微量證物的奧秘驚艷不已，意想不到細小的油漆片及纖維隱藏破案的關鍵訊息。

活動難得讓學員穿上警察制服，在模擬現場中拉起封鎖線及勘察採證，強化現場保全觀念並學習如何運用跡證破案，由寓教於樂中體驗警察工作的重要及辛勞。另一亮點特別請資深刑事專家經驗分享，由局長胡木源親自主講，以局長豐富辦案經驗分享與罪犯鬥智、鬥力精彩過程，細數鑑識科學於偵破刑案之運用，學員聽完後意猶未盡，並引起強烈的興趣。

另外，配合暑期青春專案，擺設犯罪預防、反毒品、反霸凌、反貪倡廉、交通安全、婦幼安全及防身術體驗等各式宣導攤位與活動，展示特殊警用裝備、警用大型重機車，供學員近距離體驗與合影留念。

此外，請來超人氣「警犬隊」與學員互動並示範緝毒犬毒品偵蒐技能，另安排體驗本局引進美國先進的六角形五螢幕「情境模擬應變射擊訓練場」，學習警察團隊合作互相掩護射擊的重要性，不僅讓學員於體驗各項鑑識活動關卡之餘，更能充實各種法治、廉政與生活安全觀念，活動最後頒發結訓證書，讓所有學員都成為新北警認證的「CSI小偵探」。

(中時 )

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