王功漁火節 12日晚上點燈揭序幕

王功漁港在12日晚上點燈儀式後，燦爛奪目的LED燈同時點亮，相當精彩。（鐘武達攝）

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彰化縣長魏明谷（右四）等人12日晚上主持王功漁火節點燈儀式。（鐘武達攝）

王功亮起來！彰化縣政府與芳苑鄉公所為迎接14、15日登場的2018王功漁火節，12日晚間由縣長魏明谷、鄉長洪和炉與立委洪宗熠、縣議員吳淑娟、謝彥慧等人主持在王功漁港的點燈儀式，數萬盞美輪美奐、燦爛奪目的LED燈同時點亮，也為漁火節拉開精彩序幕。

魏明谷表示，為了展現王功漁火的美景，今年縣府布置了數萬盞燈，將光彩奪目的LED燈分別裝置在王功福海宮、生態景觀橋及王功漁港港區，從7月12日點燈直到12月10日止有5個月的時間，將讓王功成為一個不夜城，越夜越美麗。

2018王功漁火節將於14、15日登場，2有祈福踩街嘉年華、海洋音樂會、絢麗煙火秀及地方美食饗宴等4大主軸。夜間的海洋音樂會邀請到知名主持人蔡昌憲及活潑風趣的小甜甜搭配DJ小倩及里歐主持，還有林宗興、杜忻恬、超人氣網路男神田亞霍、實力派歌手朱俐靜以及小男孩樂團、孫盛希、梁文音等輪番登場，更找來了搖滾樂團玖壹壹壓軸。

另外，今年王功漁火節系列活動，縣府規劃於每天上午9時至晚上10時在定點處提供免費接駁巴士，提供民眾搭乘前往會場，此外還特地規劃由彰化火車站至王功福海宮的直達專車，歡迎民眾多加利用。

(中時 )

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