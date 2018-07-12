音樂老師分享培養手作第二專長　用手工皂激勵待業者

屏東社區大學手工皂講師郭嬡枚（前排右三）12日應潮州就業中心邀請，為待業者分享職場經驗與手作保養品市場趨勢。（謝佳潾攝）

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屏東社區大學手工皂講師郭嬡枚（穿黑白裙子）教待業者做玫瑰護手霜。（謝佳潾攝）

音樂老師郭嬡枚10年前在偶然機緣下參加手工皂DIY活動，發現手工皂能改善皮膚過敏之苦，毅然決定培養手作專業作為第二專長，而後不僅學有專精，還被屏東社區大學聘為手工皂講師，12日她應潮州就業中心邀請，為待業者分享職場經驗與手作保養品市場趨勢，同時為他們建立職場信心。

「沒想到一塊手工皂，竟意外開啟我手作教學道路。」郭嬡枚說，她是音樂科班出身，長期擔任音樂講師工作，10年前在一次因緣際會下參加手工皂DIY活動，後將成品帶回家使用時，發現皮膚過敏狀況獲舒緩，2個孩子的過敏情形也改善，因而對手工皂產生濃厚興趣。

而後，她便跨領域學做手工皂，不僅自主翻書鑽研，還上課進修，自此從門外漢變成了屏東社區大學的手工皂講師。

郭嬡枚為引領待業者進入手作產品市場，她教學員做玫瑰護手霜及香茅防蚊液，而學員則從製作過程中，學到手作保養品的製法與包裝行銷要領。

「儘管目前手作市場趨近飽和，但只要產品有新意，消費者依舊買單。」她以手工皂為例指出，市面上有業者會利用皂土捏塑出多肉植物、杯子蛋糕等造型，讓手工皂除能清潔還多觀賞用途成裝置藝術，所以她鼓勵學員未來若進入手作產業，一定不斷求新求變，而除可自行創業外，也可考慮到社區或校園從事手作DIY教學。

(中時 )

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