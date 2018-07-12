歐洲太空總署：南極上空臭氧層破洞去年秋關閉

2018年07月12日 23:27 中時電子報 盧伯華

監測全球大氣層的哨兵-5P衛星

歐洲太空總署(European Space Agency, ESA)表示，根據歐洲「哨兵-5P」(Sentinel-5P)衛星的監測數據顯示，南極上空臭氧層破洞已於2017年11月密合，紫外線對人類的威脅已經改善，但未來臭氧層破洞是否會再度出現，目前尚難預料。

據衛星通訊社引述歐洲太空總署官網的消息稱，這是哨兵-5P衛星得到的第一批公佈的數據。

哨兵-5P所拍攝的全球臭氧層監測圖片。（圖／歐洲太空總署）

報導說，南極上空的臭氧層破洞是全球生態系統的嚴重威脅之一。臭氧層對於抵禦外太空進入地球大氣層的高能粒子尤其是紫外線有非常重要的作用。臭氧層出現破洞意味著全球人類失去一層重要的保護，使得人類極容易受到過量紫外線照射而罹患皮膚癌與其他因紫外線造成的相關疾病。

歐洲太空總署還指出，哨兵-5P衛星還監測到歐洲、非洲、中東和印度上空對流層中二氧化氮的排放情況，可以清楚地看到大城市和通航路線上空的空氣受到污染的情況。

哨兵-5P衛星是去年10月由歐洲太空總署以俄國呼嘯(Ро́кот)火箭發射的大氣層監測衛星，內容包括造成航空危險的火山灰、高紫外線輻射、大氣化學、環境污染、臭氧及氣溶膠等動態環境監測。它是歐洲太空總署哥白尼計畫(Copernicus Programme)、又稱全球環境與安全監測計畫(Global Monitoring for Environment and Security)的第 6 顆衛星，也是該計畫第一個掌管地球大氣層監測的衛星。

(中時電子報)