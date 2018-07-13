「食品界米其林食品指南之稱iTQi」公佈得獎名單！ 瑞穗鮮乳再度榜上有名！

2018年07月13日 09:00 中時電子報 綜合報導

睽違一年，全球食品界年度盛事又再度登場！有食品界米其林食品指南之稱iTQi國際風味絕佳獎章甫公佈得獎名單，台灣食品就傳捷報，瑞穗鮮乳蟬聯兩年連續獲獎，擄獲歐洲頂尖名廚味蕾的實力不容小覷！

廠商提供

全球連續獲iTQi產品不到三成！瑞穗鮮乳超強實力再度上榜！將台灣推向國際

瑞穗鮮乳上月才剛獲得Monde selection－世界品質評鑑大賞金獎榮耀，馬上又再拿下iTQi國際風味絕佳獎章！該獎全球連續獲獎產品近3年不到三成，瑞穗鮮乳連續兩年上榜的耀眼成績，也再次將台灣鮮乳在國際的表現推向高峰！

廠商提供

iTQi國際風味絕佳獎章是由全球公認具公信力、影響力的國際食品評鑑機構「iTQi國際風味評鑑所」所舉辦，每年都吸引許多國家角逐獲獎，是美食界指標性的風味認證。

iTQi執行長Eric de Spoelberch指出，iTQi評鑑項目的專業度相當高，需要頂尖味蕾的專家才有能力評分，iTQi評審團隊包含了國際米其林名廚、英國皇家御用主廚、五星級飯店主廚、 Gault & Millau名廚等專業人士，只有具全面性口感的美食，才能擄獲這群舌尖相當挑剔的評審的心，也讓iTQi每年得獎名單都如此備受國際矚目，吸引多國爭相角逐。

瑞穗鮮乳國際耀眼成績 品質不僅值消費者信賴 也帶動乳品業朝高品質發展

台灣鮮乳能連續兩年拿下獎項認可，對此iTQi評審之一的英國BBC電台名廚Alan Coxon認為，鮮乳是一個非常特別的產品，一個好鮮乳需要具備特點，就是在於飼養方法、殺菌、物流等等流程的良好管控，才能產出美味的鮮乳。

統一公共關係室部長凃忠正表示，維持鮮乳的高品質，需要很多面向的配合，包含酪農戶選擇，良善酪農輔導機制，與結合科學管理的製程等，唯有嚴格的把關，才能對消費者負責。凃忠正說，衷心期待瑞穗鮮乳的得獎，能帶動整個台灣的乳品業，讓乳品業可以獲得更高水平的發展！

(廣編特輯)

(中時電子報)