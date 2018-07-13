律師說法》被白睡10年！空姐「貞操」價值150萬

2018年07月13日 00:02 中時電子報 張達智 文／天秤座法律網、編輯／

桃園地院105年6月20日做出一起判決，一名醫師14年前因搭機認識一名空姐，展開追求後交往，但醫師3年後與另一名女子結婚生子，卻隱瞞已婚身分持續與空姐交往。直到2012年空姐逼問，醫師才坦承已婚並故意遠離。空姐認為醫師的行為讓自己「浪費10年青春！」以侵害其貞操權提告求償，桃園地院判醫師須賠償空姐150萬元。

法律評析

實務常見一方哭訴自己被另一半欺騙感情，白白浪費青春等候一個沒有結局的結果，等到最後心碎收場，卻又不甘心就此罷手，氣憤之餘提告詐欺，但因不符合詐欺要件而不成立。實際上，這類欺騙感情案件提告詐欺罪因大多不符合詐欺罪要件，所以成立可能性不高，反而主張貞操權受侵害較有成立空間。

何謂「貞操權」？

貞操權簡單說就是性行為的自主決定權，換句話說，就是自己可以自由決定是否發生性行為及與何人發生性行為。

貞操權受侵害時該怎麼辦？

貞操權既是性行為的自主決定權，一旦自主決定權受到影響即是侵害貞操權，在本案例中，法院認為醫師隱瞞其已婚身分而使空姐與其發生性行為，一方有無婚姻關係關乎到性交行為是否為民、刑法所容許，且也影響另一方之性行為自主決定權，在一般情形下，隱匿已婚事實致對方不知情而同意性交，即有害於貞操權，得依民法第195條規定請求損害賠償。

(中時電子報)