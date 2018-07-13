世足花絮》一代新人換舊人 第三次全新四強組合

2018年07月13日 07:00 中時電子報 黃邱倫

世界盃足球賽自從1930年開踢至今已進入第21屆，過去只有8個國家奪得冠軍，其中巴西五度封王最風光，但本屆卻是史上第三次全新的四強組合，如今克羅埃西亞能夠改朝換代，成為第9個摘冠的國家嗎？

世界盃史上最風光的國家莫過於「森巴軍團」巴西了，緊追在後的就是「藍衫軍」義大利與「日耳曼坦克」德國各4次，烏拉圭和阿根廷各擁2座大力神盃，英格蘭、法國、西班牙各摘1冠，以區域來論，歐洲國家11冠比美洲國家的9冠還厲害。

最近9屆最後決賽圈有8次都至少可以看到法國或是德國的身影，最終德國笑捧2冠，巴西和義大利也搶下2冠，法國僅在1998年首度封王，阿根廷和西班牙也各獲1冠。

上屆最後4強則是德國、阿根廷、荷蘭與巴西，本屆荷蘭沒踢進小組賽，德國在小組賽遭淘汰，阿根廷止步16強，巴西則在8強賽遭比利時狙擊。

本屆最後4強分別是法國、英格蘭、比利時和克羅埃西亞，與上屆最後4強完全不同，這是世界盃史上第3次，前次發生這種狀況得追溯到半世紀前的1962年智利與1966年英格蘭，1962年最後4強有巴西、捷克、智利和南斯拉夫，1966年最後4強是英格蘭、西德(德國)、葡萄牙與蘇聯。

至於第1次則出現在前兩屆，1930年烏拉圭、阿根廷、美國和南斯拉夫，1934年義大利、捷克、德國、奧地利，可見得想要連續兩屆都闖進4強的難度愈來愈高了。

此外，這是史上第8次地主國沒有晉級最後4強，分別是1938年法國、1958年瑞典、1970年墨西哥、1982年西班牙、1986年墨西哥、1994年美國、2010年南非以及2018年俄羅斯。

(中時電子報)