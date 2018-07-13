世足花絮》一代新人換舊人 第三次全新四強組合

巴西止步8強，上屆4強本屆全部出局，史上第三次，超級球星內馬在賽後悲傷跪地。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報

世界盃足球賽自從1930年開踢至今已進入第21屆，過去只有8個國家奪得冠軍，其中巴西五度封王最風光，但本屆卻是史上第三次全新的四強組合，如今克羅埃西亞能夠改朝換代，成為第9個摘冠的國家嗎？

世界盃史上最風光的國家莫過於「森巴軍團」巴西了，緊追在後的就是「藍衫軍」義大利與「日耳曼坦克」德國各4次，烏拉圭和阿根廷各擁2座大力神盃，英格蘭、法國、西班牙各摘1冠，以區域來論，歐洲國家11冠比美洲國家的9冠還厲害。

最近9屆最後決賽圈有8次都至少可以看到法國或是德國的身影，最終德國笑捧2冠，巴西和義大利也搶下2冠，法國僅在1998年首度封王，阿根廷和西班牙也各獲1冠。

上屆最後4強則是德國、阿根廷、荷蘭與巴西，本屆荷蘭沒踢進小組賽，德國在小組賽遭淘汰，阿根廷止步16強，巴西則在8強賽遭比利時狙擊。

本屆最後4強分別是法國、英格蘭、比利時和克羅埃西亞，與上屆最後4強完全不同，這是世界盃史上第3次，前次發生這種狀況得追溯到半世紀前的1962年智利與1966年英格蘭，1962年最後4強有巴西、捷克、智利和南斯拉夫，1966年最後4強是英格蘭、西德(德國)、葡萄牙與蘇聯。

至於第1次則出現在前兩屆，1930年烏拉圭、阿根廷、美國和南斯拉夫，1934年義大利、捷克、德國、奧地利，可見得想要連續兩屆都闖進4強的難度愈來愈高了。

此外，這是史上第8次地主國沒有晉級最後4強，分別是1938年法國、1958年瑞典、1970年墨西哥、1982年西班牙、1986年墨西哥、1994年美國、2010年南非以及2018年俄羅斯。

(中時電子報)

溫網》再闖決賽 小威挑戰追平大… 世足花絮》克羅埃西亞創4最 決賽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。