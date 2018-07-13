看到喇牙千萬別殺 牠對人類「有百利而無一害」

喇牙是名符其實的「蟑螂殺手」 (圖／影片截圖)

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中時電子報
喇牙動作快到蟑螂根本無法反應 (影音取自YouTube/李博明)

相信大部分民眾都曾在自己家看過，粗壯的八條腿、碩大體型與毛骨悚然的外表的生物在牆壁上或角落穿梭，牠就是喇牙，大多數人第一個反應都是尖叫後趕緊打死牠，但其實喇牙對人可說是百利而無一害。

喇牙正式學名叫做「白額高腳蛛」，時常出沒在人們的住家陰暗處，包括廁所、房間、廚房和陽台等角落，為的就是捕食人們最害怕的蟑螂與最煩人的蚊子等害蟲。

喇牙不會結蜘蛛網，因此不會對環境造成髒亂，且會積極補食蟑螂，還會順手吃掉蚊子、蒼蠅等惱人昆蟲。只要家中蟑螂被消滅的差不多，喇牙就會自動消失，前往下一個「捕食場」繼續獵殺蟑螂，可說是真正的蟑螂殺手。

喇牙本身也沒有毒性，或者該說對人體完全無害的毒性，老一輩總是會提起「喇牙潑尿」，表示被喇牙爬過之處皮膚就會潰爛，實際上也證實只是謠言，並不會對人體產生負面影響。唯一可能性是，你掐緊喇牙，讓他感受到生命危險而咬傷你，傷口進而感染其他細菌而擴大，但喇牙基本上也不會攻擊人類。

別看喇牙外表嚇人，但牠們生性比誰都膽小，最怕的也是人類，只要一點聲響就會立刻躲到角落陰暗處，不過在捕食蟑螂時又會換一個面貌，以迅雷不及掩耳的速度衝上去，速度快如蟑螂、蚊子等動物也往往躲避不及，成為喇牙的晚餐。

因此人們可以盡可能放喇牙一條生路，畢竟不但對環境、人類都不會有負面影響，還會幫忙補食大家最討厭的蚊子、蟑螂，真可謂是百利而無一害。

(中時電子報)

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