難！美軍2020新體測：50分拚6項 準度達8成

2018年07月13日 00:12 中時電子報 何宜玲

The #USArmy has approved a new physical fitness test - the Army Combat Fitness Test - to directly connect fitness with combat readiness for all Soldiers.



Check out this article to learn more about the new #ACFT and when the Army plans to implement it.https://t.co/uLUHwOcJsH — U.S. Army (@USArmy) July 9, 2018

美國陸軍將於2020年10月以後，將有6項新式標準體適能檢測方式(Army Physical Fitness Test, APFT)正式上路。這種新的檢測方式讓軍人必須在50分鐘之內，完成6個新項目，每個項目之間只能休息2-5分鐘不等，就會繼續接著考，跟過去2小時完成體適能檢測，每個項目中間能夠休息10-20分鐘，有相當大的區別。對軍人的體力是一大考驗。但是這種新式檢測的準確度也從過去只有40%，大幅提高到80%。

根據美國《星條旗報》(Stars and Stripes)報導，美國陸軍日前公佈了一項新的6項體適能檢測方式，與舊式的3項體能檢測，有很大不同。這項新的體能鑑測將於2020年10月正式上路，取代傳統3項。

#DYK the #USArmy approved a new physical fitness test?



The Army Combat Fitness Test will directly connect fitness with combat readiness for all Soldiers. Check out this article to learn more about the new #ACFT and when the Army plans to implement it: https://t.co/uLUHwOcJsH pic.twitter.com/Erfs3UrfJh — U.S. Army (@USArmy) July 10, 2018

新的6項體能鑑測對於評估軍人執行戰鬥任務的能力，將大幅提高到80%。因為舊式的伏地挺身、仰臥起坐和2英哩長跑，只能檢測出40%的軍人戰鬥效率。但這項新的鑑測不但讓官兵進行體能訓練，還同時進行了戰鬥訓練，因此難度也比過去提高很多。

舊式美國陸軍體能測試已經使用了將近40年，這項新的「陸軍作戰健身測試」未來2年將會正式取代舊式標準。屆時，整個部隊的士兵每年都必須通過2次新的測試，才能夠繼續服役。

2020年新式體能檢測上路之後，美國陸軍還將針對60個軍營進行訓練，以便通過為期1年的測試、評估和研究，制定最後過關的正式標準。

目前只有檢測項目已經出爐，過關標準仍未明確制定。未來如果兵科不同的話，也可能過關標準不一樣。例如步兵和砲兵的分數可能會比其他單位更高。

新的鑑測項目包括：

1.硬舉：測量最大舉重力，士兵將以最重的重量進行3次重複舉重，重量可達120至240磅(約55至110公斤)。

2.站姿力量投擲：士兵站立向後投擲1個10磅重(約4.6公斤)的球，測試肌肉爆發力。

3.T型伏地挺身：士兵在2分鐘之內，盡可能完成最多次的T型伏地挺身。T型伏地挺身是指，每完成一次傳統伏地挺身，必須將單臂向外打開，然後再回到原本的伏地挺身姿態，加強鍛練三角肌。

4.搬運重物：士兵必須在25公尺的距離內，拖動1個90磅(約41公斤)重物和提起2個40磅(約18公斤)重物，自起點至終點來回衝刺2次。模擬訓練拖行裝備或傷兵，以及手持武器彈藥時，迅速回到戰鬥位置的能力。

5.懸垂舉腿：士兵在2分鐘之內，盡可能完成最多次的讓膝蓋碰到手肘，類似傳統單槓的測試，但不需要「引體向上」。消耗體力是仰臥起坐的2倍，可以強化核心肌群。

6.2英哩長跑：也就是大約3.22公里左右的距離。與上一個懸垂舉腿的測試之間，士兵只能休息5分鐘的時間。

(中時電子報)