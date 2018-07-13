美廉社輕鬆過生活 微電影鎖定千禧世代

2018年07月13日 03:24 中時 郭家崴

Take家庭Easy篇，描述新婚夫妻面對家庭計畫的改變，從2人世界迎接3人生活。（美廉社提供）

Take愛情Easy篇，講述大學生面臨異地戀的揪心，才17秒即分手。（美廉社提供）

Take工作Easy篇，是小資女在現實與夢想之間的拉扯。（美廉社提供）

報導郭家崴

家庭、愛情、工作環繞現代人生活，2006年成立的美廉社，12年來首次拍攝的微電影和廣告，緊扣這3大主題，吸引18至38歲「千禧世代」的共鳴，上月19日影片上線至今點閱率超過67萬人次。在日本企業住友商事（Sumitomo Corporation）入股12.3億元後，美廉社更走向年輕化。

美廉社以「現代柑仔店」自居，鎖定「物美價廉」為經營主軸，一直以來風格低調，現階段則轉向「輕鬆．過生活」的定位，從過去單純的價格溝通，提升到店家的便利性與店員和鄰里間的溫度，達到人情味的差異化。

過往美廉社的客層過半超過40歲，近5年來19至35歲客層逐漸增加，較過去提升2成，明顯年輕化。這回微電影和廣告分為2部分，有13分鐘的形象影片和15秒廣告促銷。完整影片詳見：https://www.youtube.com/watch?v=VgaPlcKAaJU。

(中時 )