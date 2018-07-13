兄弟攜手打造時尚貨櫃餐廳TinHouse，逢甲商圈新地標

2018年07月13日 02:22 中時 盧金足

「TinHouse 樂庭地中海風情餐廳」，建築物四周由綠海環繞，大片玻璃迎著自然的陽光。（盧金足攝）

設計師紀宜成在用餐空間引景入室，光線充足帶來健康與好心情。（盧金足攝）

「TinHouse 樂庭地中海風情餐廳」每道菜色如精緻繽紛的藝術品，色香味俱全。（圖／TinHouse提供）

「TinHouse 樂庭地中海風情餐廳」以叉子為標誌，這支叉子就像手一樣，代表美食料理都是用心手作。（盧金足攝）

大片玻璃迎著自然的陽光，來用餐的客人有綠樹相伴。（盧金足攝）

完成開設地中海美食餐廳的夢想，也是紀宜成（左）與紀宜廷兄弟同心的最佳見證。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

「要讓來逢甲商圈逛街、旅遊的人，就會想到TinHouse！」紀宜成與紀宜廷這對兄弟，在設計與廚藝領域各有所長，在台中市逢甲商圈黎明路上打造「TinHouse 樂庭地中海風情餐廳」，建築物四周由綠海環繞，大片玻璃迎著自然的陽光，來用餐的客人有綠樹相伴，室內還有如海浪造型的設計，驚艷不已的說，「好像在新社享受美食！」在城市中的一處綠洲，與好友共享地中海美食，人生一大樂事。

紀氏兄弟的哥哥紀宜成，為才華洋溢的設計師，榮獲11座國內外設計大獎，為這座以貨櫃為發想的餐廳展現設計實力和創意，挑高的室內空間，由光與綠的自然元素，自然是上天賜與的禮物，紀宜成也在用餐空間引景入室，光線充足帶來健康與好心情。

「地中海的藍白色系貨櫃屋，這是要當接待中心？還是開咖啡店？」紀宜成說，「TinHouse 樂庭地中海風情餐廳」設計之初，就引發矚目，也成為逢甲周邊新指標建築。

擔任主廚的是弟弟紀宜廷，從廚房的基層做起，不只有吃苦耐勞的特性，還有作菜天賦，弘光科技大學餐旅管理系畢業後，在多家知名餐廳與飯店擔任廚師，拿手的甜點和各式菜系功夫學上身，完成開設地中海美食餐廳的夢想，也是兄弟情深的最佳見證。

「餐廳以叉子為標誌，這支叉子就像手一樣，代表美食料理都是用心手作！」紀宜廷表示，地中海風情餐廳，傳達視覺豐富與味蕾的大滿足，就像奔放的地中海，讓食客上門就像在度假的輕鬆寫意，而且每道菜不拘泥傳統，更多的創意與手藝，要讓客人吃到他的作菜心意。

現代人流行上菜後，先用手機拍照，如何抓住視覺，菜色和擺盤變成作菜的另類藝術，紀宜廷觀察不少網美必點必拍的飲品是「一道彩虹」，吸引很多人喝出懷舊的童年滋味。

「繁忙的都市中，每個人打拚都像在大海中乘風破浪！」紀宜成說，特別將室內設計成如海浪的格局和壁面，希望大家來這裡獲得如靠岸的自在空間，在這裡有令人親炙時尚的氛圍，又能放鬆的舒適用餐，而且為讓空間交融出時尚的整體感，可各自獨立使用，互不干擾，別具質感的用餐空間，提供商業會議或派對聚會租借場地兩相宜。

兄弟同心，一起從設計到營運的「TinHouse 樂庭地中海風情餐廳」，進軍逢甲商圈客源多，但挑戰性也高，在逢甲商圈的美食一級戰場，美味料理取勝之外，這座時尚貨櫃餐廳也成為民眾打卡拍照的熱門景點。

(中時 )