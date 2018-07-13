英脫歐白皮書出爐 歐盟公民可免簽入境

2018年07月13日 03:24 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

英國首相梅伊的「軟脫歐」方案惹來部分內閣成員不滿並辭職。據《香港01》新聞網報導，在爭議聲下，梅伊政府12日正式發表脫歐白皮書，並由新任脫歐事務大臣拉布（Dominic Raab）在國會簡介內容。

據白皮書指出，政府會容許歐盟公民在毋須簽證的情況下，自由出入境英國旅遊和短期工作，並會容許歐盟學生到英國讀書。白皮書雖強調，民眾自由出入境英國的過渡期將於2020年12月結束，但同時亦指出，有必要認可「英國和歐盟之間的深厚關係和密切來往」。

對於脫歐後的移民安排，白皮書並未詳細提及。當局指會在秋季公布的白皮書中詳列政策，並稱會在脫歐後維持每年10萬限額的標準。而針對北愛爾蘭與愛爾蘭之間的邊界，文件指出英國會與歐盟設立自由貿易區，減少邊境磨擦，確保雙方履行其對北愛爾蘭與愛爾蘭的承諾。

拉布亦在會上指出，如英國和歐盟在貿易談判上膠著，英方有可能會暫停向歐盟支付390億英鎊「分手費」。

《香港01》新聞網報導說，主張「硬脫歐」的政治人物紛紛對此提出質疑。他們認為，即使英國政府承諾取消自由出入境的政策，相較起其他國家，歐盟公民依然獲得優待。屬疑歐派的保守黨國會議員里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）亦形容，白皮書重現歐盟最惡劣的一面，且並不尊重公投結果。

首相梅伊形容，白皮書的脫歐方案為民眾公投所期望得到的結果：「他們投票希望我們重掌國家金錢、法律和邊界的控制權。這正是我們現在所做的事。」她亦在序言指，英國和歐盟需要務實及妥協才能達成協議。

另據香港東網報導，梅伊強調內容是按照英國人民的意思，但卻惹來美國總統川普質疑。川普12日抵英訪問前，在比利時布魯塞爾就脫歐白皮書插嘴，質疑梅伊的脫歐草案︰「英國國民投票要跟歐盟切斷關係，我以為他們（英國政府）會跟著做，但好像他們正採取一條有點不同的路線。我不知道那是否跟英國國民投票所支持的一樣。」

梅伊6日敲定的軟脫歐方案引發部分內閣成員不滿，脫歐事務大臣戴維斯和外相強森先後請辭。保守黨成員表示會詳細研究白皮書，再而考慮會否繼續支持梅伊內閣。

另外，《香港01》新聞網指出，梅伊政府公布脫歐白皮書後，較大的爭議是英國在有關金融服務方面，放棄了與歐盟爭取「互相承認」（mutual recognition）的做法，此舉引來當地金融業不滿政府作出改變，擔心日後難以進入歐盟市場。

這份長達120頁、名為《英國與歐盟未來關係》（The Future Relationship between The United Kingdom and The European Union）的白皮書，與英國過往立場的最大不同是在有關金融服務貿易方面，放棄了之前金融業界一直推崇、爭取與歐盟「互相承認」的立場。

在新的白皮書中，英國政府僅表示會推動更對等的制度，在有關金融服務的貿易中，務求更穩定、透明度更高。

對於英國政府的立場轉變，英國銀行業組織「TheCityUK」和「倫敦金融城」（City of London）均表示不滿，其中「倫敦金融城」政策主管麥吉尼斯（Catherine McGuinness）表示，這份脫歐白皮書嚴重打擊英國的金融及其他相關的專業服務業。

在過去多個月以來，這兩個英國銀行業組織一直遊說政府爭取與歐盟在金融服務上「互相承認」的做法，至6月英國財經官員向他們表示，政府有意支持，令他們大喜過望，但歐盟官員則一直稱此做法不可行，認為將白白向英國提供有如在歐洲單一市場的好處。

(中時 )