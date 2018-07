英脫歐白皮書出爐 歐盟公民可免簽入境

2018年07月13日 03:24 中時 王嘉源

英國首相梅伊的「軟脫歐」方案惹來部分內閣成員不滿並辭職。據《香港01》新聞網報導,在爭議聲下,梅伊政府12日正式發表脫歐白皮書,並由新任脫歐事務大臣拉布(Dominic Raab)在國會簡介內容。

據白皮書指出,政府會容許歐盟公民在毋須簽證的情況下,自由出入境英國旅遊和短期工作,並會容許歐盟學生到英國讀書。白皮書雖強調,民眾自由出入境英國的過渡期將於2020年12月結束,但同時亦指出,有必要認可「英國和歐盟之間的深厚關係和密切來往」。

對於脫歐後的移民安排,白皮書並未詳細提及。當局指會在秋季公布的白皮書中詳列政策,並稱會在脫歐後維持每年10萬限額的標準。而針對北愛爾蘭與愛爾蘭之間的邊界,文件指出英國會與歐盟設立自由貿易區,減少邊境磨擦,確保雙方履行其對北愛爾蘭與愛爾蘭的承諾。

拉布亦在會上指出,如英國和歐盟在貿易談判上膠著,英方有可能會暫停向歐盟支付390億英鎊「分手費」。

《香港01》新聞網報導說,主張「硬脫歐」的政治人物紛紛對此提出質疑。他們認為,即使英國政府承諾取消自由出入境的政策,相較起其他國家,歐盟公民依然獲得優待。屬疑歐派的保守黨國會議員里斯莫格(Jacob Rees-Mogg)亦形容,白皮書重現歐盟最惡劣的一面,且並不尊重公投結果。

首相梅伊形容,白皮書的脫歐方案為民眾公投所期望得到的結果:「他們投票希望我們重掌國家金錢、法律和邊界的控制權。這正是我們現在所做的事。」她亦在序言指,英國和歐盟需要務實及妥協才能達成協議。

另據香港東網報導,梅伊強調內容是按照英國人民的意思,但卻惹來美國總統川普質疑。川普12日抵英訪問前,在比利時布魯塞爾就脫歐白皮書插嘴,質疑梅伊的脫歐草案︰「英國國民投票要跟歐盟切斷關係,我以為他們(英國政府)會跟著做,但好像他們正採取一條有點不同的路線。我不知道那是否跟英國國民投票所支持的一樣。」

梅伊6日敲定的軟脫歐方案引發部分內閣成員不滿,脫歐事務大臣戴維斯和外相強森先後請辭。保守黨成員表示會詳細研究白皮書,再而考慮會否繼續支持梅伊內閣。

另外,《香港01》新聞網指出,梅伊政府公布脫歐白皮書後,較大的爭議是英國在有關金融服務方面,放棄了與歐盟爭取「互相承認」(mutual recognition)的做法,此舉引來當地金融業不滿政府作出改變,擔心日後難以進入歐盟市場。

這份長達120頁、名為《英國與歐盟未來關係》(The Future Relationship between The United Kingdom and The European Union)的白皮書,與英國過往立場的最大不同是在有關金融服務貿易方面,放棄了之前金融業界一直推崇、爭取與歐盟「互相承認」的立場。

在新的白皮書中,英國政府僅表示會推動更對等的制度,在有關金融服務的貿易中,務求更穩定、透明度更高。

對於英國政府的立場轉變,英國銀行業組織「TheCityUK」和「倫敦金融城」(City of London)均表示不滿,其中「倫敦金融城」政策主管麥吉尼斯(Catherine McGuinness)表示,這份脫歐白皮書嚴重打擊英國的金融及其他相關的專業服務業。

在過去多個月以來,這兩個英國銀行業組織一直遊說政府爭取與歐盟在金融服務上「互相承認」的做法,至6月英國財經官員向他們表示,政府有意支持,令他們大喜過望,但歐盟官員則一直稱此做法不可行,認為將白白向英國提供有如在歐洲單一市場的好處。

