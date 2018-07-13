「TinHouse樂庭」-逢甲最美的時尚貨櫃餐廳 7／21開幕

2018年07月13日 02:22 工商 曾麗芳

貨櫃屋造型的設計型餐廳-「TinHouse樂庭」，走的是健康取向的地中海料理。（圖／樂庭）

「TinHouse樂庭」由光與綠的自然元素組成，在繁忙的都市中，交織出既時尚、又令人放鬆的舒適用餐空間。（圖／樂庭）

「TinHouse樂庭」地中海風情餐廳，由紀宜成（左）、紀宜廷兄弟檔攜手打造。（圖／曾麗芳）

中台灣美食匯聚的熱鬧逢甲商圈，最近出現一座地中海藍白色系貨櫃屋造型的設計型餐廳-「TinHouse樂庭」，走的是健康取向的地中海料理。由於餐廳造型亮眼，吸引眾人目光，不僅已成為逢甲商圈指標建築，也已成為網美最愛的拍照打卡新景點，預計7月21日正式開幕。

貨櫃屋餐廳其實並不稀奇，但是，擁有建築、空間、美食的「TinHouse樂庭」地中海風情餐廳，由紀家兄弟檔-紀宜成、紀宜廷聯手打造。兄弟倆各自展現其專業能力，試賣期間，無論餐廳設計或是美食料理，都讓人眼睛為之一亮。

其中，餐廳設計由榮獲11座國內外設計大獎的哥哥紀宜成操刀設計；而身為料理人的弟弟紀宜廷，在台中多家知名餐廳擔任過廚師，擁有一身好手藝。在紀家兄弟倆齊心打造下，「TinHouse樂庭」在餐廳設計及美食料理上，都有其獨特性！

紀宜成表示，有一份針對20至45歲的女性上班族進行調查後發現，女性挑選餐廳其實並不理性，7成最重視的是「氣氛佳很溫馨」、而非餐飲價格；而這群女性目標客層認為，餐廳應該是一處「可以讓自己休息放鬆、與朋友聊天說話的場所！」

因此，紀宜成將目標客層鎖定20至45歲的女性上班族。在建築設計上，「TinHouse樂庭」外觀走時尚貨櫃景觀建築；挑高的室內空間，由光與綠的自然元素組成，在繁忙的都市中，交織出既時尚、又令人放鬆的舒適用餐空間。

紀宜成精心設計的巧思，讓空間可以交融出時尚的整體感，顧客既可各自獨立使用、互不干擾。「TinHouse樂庭」外別具質感的用餐空間，可提供18～28人包廂式的生日宴、聯誼會、謝師宴、品酒會、公司聚餐、好友聚餐、讀書會、社團會議餐敘、小型產品發表會等。

試賣期間，經常有商業會議或派對聚會租借場地；果不其然，8成以上的主顧客是女性消費者，完成符合紀宜成當初的客層設定。

而專攻餐飲管理的弟弟紀宜廷，過去曾於金典酒店、BISTO88義法餐酒館、糖村、法月法式料理等知名餐飲業擔任料理人，擅長義法料理。在開設「TinHouse樂庭」後，為跳脫時下的義法料理，主打當季在地食材佐以新地中海餐飲元素，加入低碳飲食、低溫烹調概念，堅持手工現作鮮食，讓光與綠意佐以創意饗宴。

在紀宜廷主導下，「TinHouse樂庭」每道菜色都像是精緻繽紛的藝術品般，色、香、味俱全。紀宜廷特別重視食物所呈現的美感，大量使用有機的食用花妝點擺盤，讓酥炸中卷沙拉、煙燻鮭魚沙拉、凱薩沙拉等菜色一上桌，亮眼的視覺美學，經常讓女性消費者忍不住「先餵手機、再餵嘴巴」、手機拍照此起彼落！

在菜色的研發上，紀宜廷根據當令食材推出創新菜色，例如特製BBQ風味慢烤豬肋排、鹹鹹野豬騎士等；創意飲品，更是時尚網美必點、必拍。例如充滿少女心的「一道彩虹」、喝出懷舊童年滋味的「喔！喔！就是那個味」，都是熱門的必點飲品。「TinHouse樂庭」試賣期間，超過96％的顧客吃得很滿意。

位於台中市黎明路三段、福星西路口的「TinHouse樂庭」地中海風情餐廳，為歡慶7/21正式開幕，7/20~7/22連續3天將免費送出「戰斧豬排」；開幕期間來店消費，還可享「主餐任選8折」優惠。

(工商 )