首屆「海峽兩岸夏季旅展」東方航空參展

2018年07月13日 02:21 工商 張佩芬

大陸航空旅遊界去年停止參加有半官方色彩的台北國際旅展後，今年將參加民間組織台灣旅遊交流協會主辦的海峽兩岸夏季旅展，將於本月20日至23日於台北世貿展覽一館展出4天，在兩岸航線擁有最多航班的中國東方航空宣布將參加展出，預計會有超過20萬人次參展。

台灣旅遊交流協會目前是由前觀光局局長賴瑟珍擔任理事長，首次推出海峽兩岸夏季旅展，大陸24省市，超過300位大陸旅遊協會、景區、文創、農家樂暨觀光工廠等企業代表來台參展，展出面積1,350平方米，計150格，另台灣計29個單位，100格，航空公司、旅行社、五星級酒店以及農場與伴手禮業者同台登場。

東航積極參與此次旅遊盛會，本月初已先推出東航台灣官網 『線上旅展』，推出精選多條熱門航線指定艙等及優惠價格：兩岸直航單程1,999元、來回3,888元、歐美澳經濟艙來回6,666元、商務艙46,666元等豐富多樣的旅遊產品。

東航在本次旅展將結合官網『線上旅展』活動，於現場購票享東航飛機抱枕、刷指定銀行信用卡，滿額再贈精美禮品，數量有限，送完為止；同時，展台更推出與東航手舉牌合照，上傳至FACEBOOK『東航台灣』粉絲專頁、或加入Line/Wechat好友，即贈神秘小禮。

活動期間與主持人互動，參加舞台小遊戲有獎問答，還有機會獲得『限時限量$1,999來回折扣機票』、東航便利架、東航飛機模型等多項驚喜好禮，活動內容精采可期，歡迎旅客們至現場與東航一起編織仲夏旅遊夢。

東航表示，在台灣今年已邁入第十個年頭，透過長期對台灣市場的深耕培養，在商務差旅旅客及自助休閒旅客中，皆獲得客戶群體的喜愛和良好的口碑；東航為天合聯盟成員之一，全網全通的飛航網絡，通達全球177個國家、1074個目的地的航線網路，年旅客運輸量已超過1.1億人，位列全球第七。

東航不斷以精緻、精准、精細服務為全球旅客創造精彩旅行體驗，未來持續推動東航台灣官網、各大骨幹代理旅行社等管道，推出更多優惠超值的航空產品，為台灣旅客提供更多元化及人性化選擇及服務。

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