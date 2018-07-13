中市大車站計畫帶動東區利多，名軒開發「美好莊園」熱銷

2018年07月13日 02:21 中時 盧金足

「夏卡爾」位居水岸第一排，透過旱溪康橋整治計畫成功，擁有自行車、輕艇、釣魚、野餐等美式休閒生活。（盧金足攝）

「美好莊園」1、2期完銷後，成屋眼見為憑，帶旺新推出的「美好莊園」第3期「夏卡爾」建案。（盧金足攝）

台中市大車站計畫未來不只是鐵路高架化，捷運藍線也會在此交會，舊火車站會成為舊城新生的重要里程碑，新站帶動台中市向現代化邁進。（圖／台中市府提供）

台糖生態園區開始招商，東區變成台中市房地產推案熱區。（盧金足翻攝）

名軒開發在台中市東區推出「美好莊園」第3期「夏卡爾」建案，打出「水岸河景首排，東區唯一新古典的泳池建築！」吸睛賣點。（盧金足攝）

台中市府推動大車站計畫、台糖生態園區招商，政府與民間投資600多億到位，品牌建商紛卡位，成為推案熱區，麗寶集團旗下的名軒開發看準車站特區的建設發展，帶來的增值性吸睛又吸金，大手筆推出占地近5000坪的「美好莊園」建案

，其中1、2期已完銷，第3期「夏卡爾」以車站特區豪宅，打動首購族的心，一推案就買氣大爆發。

甲桂林廣告副總經理周智柔表示，台中市長林佳龍針對大車站、綠空鐵道、水域整治等計畫，搭配大台中山手線及捷運計畫，吸引很多首購族，客層包括醫生、公教人員，還有鄰近新搬遷建國市場，也有家族成員一次買10戶，1、2期完銷後，成屋眼見為憑，帶旺目前推出的名軒開發「美好莊園」第3期「夏卡爾」建案。

東區是台中市早期發展的重要地區之一，隨著台74線快速道路、鐵路高架化等交通建設落成，東區的交通越來越方便，人口也逐漸密集，未來台74線快速道路將增設六順橋入口匝道、旱溪大康橋整治計畫後續也將延伸上游至六順橋，逐漸提升東區居民的生活品質。

林佳龍推動舊市區再生，隨著鐵路高架化，周邊已有數條道路打通，幾十年來沒落的後火車站，現已經有新發展，尤其建國市場搬遷到東區後生意繁榮，周邊交通路網順暢，也為鄰近商店及住戶帶來更好的生活機能。

「水岸河景首排，東區唯一新古典的泳池建築！」周智柔表示，東區近來受惠台中市府推動大台中計畫、干城商業區開發、台糖生態園區招商，及大眾運輸發展導向及共站分流為構想，結合新台中車站、台中轉運中心，交通更便利，交通建設到那裡，繁榮就到那裡。

林佳龍為促使舊城再生，持續推動大台中車站、綠空鐵道、水域整治等計畫，搭配大台中山手線及各條捷運計畫，讓台中火車站為核心的舊城再現風華，市府持續推動車站的存舊立新，也將車站立體與環狀化，串聯山、海線鐵路成為環線的軌道運輸。

台中鐵路高架化後，市府運用高架化後的舊有鐵道空間，規畫1.6公里綠空鐵道，重新縫合鐵路高架化兩側的都市活動，以「線」串聯北段銜接台糖生態園區，南段銜接台中州廳、台中產業文創園區及刑務所官邸宿舍群，帶動各個「點」的發展，人潮帶來錢潮，翻轉舊城區。

台中市重大建設投注東區，也對周邊房市交易量增添助攻力道，名軒開發新推案「美好莊園」第三期「夏卡爾」建案，因為1、2期完成，加上台中火車站特區的環境與建設的到位

，吸引很多首購族和置產客層。

周智柔強調，東區透過商業活動、生態休閒環境及藝術人文進駐，朝更具國際化、現代化地標商圈發展，周遭利多包括國際艾美酒店、南山秀泰雙商場、新時代購物中心的精品時尚圈、還有台中文創園區、宮原眼科、第四信用合作社、中央書局串連的文創圈，令人驚艷的自然生活圈，緊臨水岸、旱溪自行車道、東光園道、綠川、台糖生態園區。

「美好莊園」第3期「夏卡爾」建案，總計256戶住家，16戶店面，公共設施豐富多元，包括占地500坪的中庭花園，還有游泳池、健身房、娛樂室、體放式體適能區、KTV室、多功能閱讀室、媽媽教室及家教中心等，受到不同年齡層族群的喜愛與肯定，成為吸引客戶的賣點。

(中時 )