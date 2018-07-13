世足》抓到了！驚爆俄羅斯球員用藥的秘密

2018年07月13日 02:18 中時 陳志祥

2018年世足賽主辦國俄羅斯踢進前8強，獲得空前勝利，只是有關禁藥疑雲一直掃之不去，終於被一家德國媒體抓到使用興奮劑的「證據」，只是俄羅斯仍然否認指控，球隊醫務人員聲明球員沒有服用藥物提高表現水平。

俄羅斯與克羅埃西亞在索契舉行的8強賽，有德國媒體聲稱俄羅斯隊在比賽球場的球員休息區內吸取嗅鹽的藥劑，這類氨吸入劑並不合法，可以幫助俄羅斯球員增加呼吸刺激與氧氣供輸。

這是繼美國在上個月質疑俄羅斯球員的表現，進而要求國際足總「特別藥檢」俄羅斯球員、沙烏地阿拉伯懷疑以0比5輸給俄羅斯是與禁藥有關之後，再一次有人針對俄羅斯球員與禁藥的牽扯，提出進一步質疑。

不過，俄羅斯隊醫竟然大方坦承，俄國球員已經使用氨吸入劑「振作起來」，畢竟俄羅斯踢進前8強了。隊醫補充表示，這種噴霧混合物已被世界各地的數千名運動員使用數10年，可以隨時在藥店買到。

價格便宜的氨吸入劑（嗅鹽）是一種強烈的興奮劑，用於暈厥急救，可在人的鼻子下方使用讓患者甦醒；而氨吸入劑也會用在舉重、足球與曲棍球等競技運動，用來刺激運動員更加「清醒」，以求更好的表現。

俄羅斯隊對於外界指控的反擊是「一個白癡想像出來，氨吸入劑不在禁藥清單。」出現禁藥的指控主要是俄羅斯在8強賽表現佳，直到PK戰才輸球；而本屆世足賽俄國球員充沛的體能令人印象深刻，例如中場球員左布寧（Roman Zobnin）跑出本屆世足賽最遠的63公里。

對於俄羅斯的說法，這家德國媒體不以為然，認為俄羅斯假裝嗅鹽的普遍性，與沖澡時使用洗髮精一樣，這是荒謬的說法，並且指出俄羅斯有使用禁藥的前科，就在索契舉辦的2014年冬奧，俄羅斯有10多名選手被查出使用禁藥而被追回獎牌。

(中時 )