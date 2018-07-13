華信航空第一架自購ATR72-600新機 - 7月16日起加入澎湖航線

2018年07月13日 02:20 工商 張佩芬

華信航空於2017年規劃引進9架全新ATR72-600型新客機，其中3架向英國租機公司Avation PLC租賃、6架向法國ATR飛機製造原廠購買，並自去年11月29日已陸續引進3架租賃的ATR全新客機。華信航空第4架、也是第1架自購的ATR新機，編號B-16855，本月6日在法國原廠交機，11日傍晚飛抵松山機場，配合暑假旺季來臨，16日起加入澎湖航線營運，飛航台北-澎湖每天3班、台中-澎湖每天1班。

華信航空近年來持續增闢及增飛國內航線，包括高雄-馬公、台中-花蓮、台中-馬公、台北-馬公線大幅增班。為進一步強化國內航線的便利性，提供更密集班次、更多座位數的優質飛航服務，華信航空經審慎評估後，按照機隊優化計畫，總共引進9架70人座全新ATR72-600機隊，第5架全新ATR飛機亦將在今年8月交機，預計在2020年全部布署完成。

華信航空引進的ATR72-600飛機，每架座位數為70人座，椅距30英吋，使用真皮座椅，顯現北歐簡潔的設計風格，座椅質輕堅固並符合人體工學。ATR72-600最適合飛航國內及離島航線，採用先進的駕駛艙電子儀器系統，並全面使用液晶顯示器及最新一代導航電腦系統，大幅提升飛航安全和操縱性能。

ATR72-600發動機則採用普惠PW127引擎，搭配高效能螺旋槳，有效節省油耗，對剛榮獲環保署碳標籤的華信航空而言，更能達到節能減碳目標。

華信航空引進9架ATR72-600新機隊，加上現有6架104人座的E190及2架158人座的波音737-800噴射客機，將可提升國內航線整體運能及航班密度。華信航空原先的E190噴射客機，除持續營運國內航線外，也將增飛其他國際區域、兩岸航線，各航線飛機調度將更具彈性。

(工商 )