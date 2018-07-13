悶熱！西半部高溫34度 花東、恆春半島防大雨

2018年07月13日 05:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

瑪莉亞颱風掰掰！這幾天又逐漸恢復夏日炎熱高溫天氣！今（13日）受到南方雲系北移影響，東部及東南部天氣不穩定，上午悶熱，西半部高溫上看34度，午後容易有雷陣雨發生，其中花東、恆春半島要慎防大雨！今早氣象局也針對屏東縣、台東縣發布大雨、豪雨特報。

今（13日）早氣象局也針對屏東縣、台東縣發布大雨、豪雨特報。（圖取自氣象局網頁）

今、明（１３、１４日）兩天南方雲系北移，台灣東部、東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；南部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

今、明兩天日北部、東北部沿海空曠地區將有8至9級強陣風，明日西南部、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼亦有8至9級強陣風，沿海並有較大風浪，另黃海南部有局部霧，請注意。

氣溫方面，今天西半部高溫32～34度，不下雨時較為悶熱，東部及東南部雲量較多，高溫在30至31度。紫外線指數仍偏高，外出仍需做好防曬工作並適時補充水分。

另民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、中部及雲嘉南為「普通」等級；高屏、宜蘭、花東、金馬及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)