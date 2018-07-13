7／13三大報頭條要聞

2018年07月13日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●因應9合1選舉，政院昨宣布內閣改組、7項人事異動，其中，最受矚目的是內政部長葉俊榮轉任教育部長，繼潘文忠、吳茂昆後，接手處理台大校長遴選案。葉俊榮強調，短期內會把台大校長一事處理好，不該容忍這件事糾結下去。

●20年前寫下世足最強黑馬傳奇，首次參賽就拿下季軍的「格子軍團」克羅埃西亞，12日在莫斯科締造新頁。儘管開賽5分鐘就被英格蘭踢進自由球，克國仍展現韌性，下半場先由佩利希奇搶點扳平，延長賽再靠曼祖基奇踢進致勝球，以2比1逆轉氣走「足球祖國」英格蘭，15日晚間11時將與法國爭冠。

●在陸美貿易戰開打之際，美國芝加哥市長易伊曼紐爾率領經貿代表團10日到訪北京，並簽署中美地方政府之間第一份5年產業合作計畫。大陸國家副主席王岐山11日在中南海紫光閣會見伊曼紐爾，談及中美關係和兩國地方合作。這是陸美貿易戰開打以來，王岐山首次現身、首次會晤美國官員。

●台北地檢署偵辦中山警分局貪瀆弊案，查出中山一派出所涉嫌在13年間，按月收受色情酒店業者賄款，包庇色情，共收賄780萬，12日依貪汙等罪起訴中山一派出所前所長林崇成等10名警員及4名業者。其中林崇成7警拒不認罪，檢方求處重刑。

◎旺報

●國台辦主任劉結一和國民黨前主席連戰12日下午在北京飯店會談數十分鐘；針對近期台灣水果滯銷，連戰幫農民發聲，盼大陸能協助解決，劉結一表示，大陸有注意到此問題，既然連主席提到，會更加重視研究。劉結一強調，兩岸關係好，台灣同胞才有前途。

●中共總書記習近平13日上午在北京人民大會堂會見國民黨前主席連戰等一行。據涉台學者推測，習近平將藉此機會向蔡英文當局釋出強烈訊號，提醒台灣方面注意公開推動「一邊一國」路線、在外交上和大陸「對著幹」的風險。

●美媒近日披露了美軍兩艘勃克級神盾驅逐艦在7日從台灣海峽通過的一些細節稱：「美軍此次派出戰艦穿越台灣海峽，是謀畫已久的軍事行動，而且存在用雷根號航母戰鬥群完成穿越台灣海峽的行動版本，並且有可能在未來繼續實施」。

●針對中美關係，大陸外交官員私下表示，大陸目前的綜合國力沒有辦法讓它與美國平起平坐進行較量，大陸需要在國際上內斂鋒芒。他也解讀，大陸國家主席習近平從來沒有放棄韜光養晦的政策，習近平十分明白中美之間的差距。

◎工商時報

●台股股王大立光喜事不斷，繼日前被「日本經濟新聞」連續第二年評選為亞洲300強企業（Asia300）第一名之後，昨（12）日的法說會又有亮點，第二季毛利率比前一季大幅成長5.2個百分點，成為推升單季EPS衝上41.01元的關鍵之一。

●在被美方施以出口禁令近3個月後，中興通訊終於將恢復與美國供應商的商業活動。美國商務部昨（12）日表示，已與中興通訊簽訂一項第三方託管協議，在中興完成向託管帳戶支付4億美元保證金後，美國工業與安全局（BIS）將發布公告，宣布解除中興禁令。這意謂著，中興就要恢復正常營運。

●美中貿易衝突從口水戰進入真槍實彈階段。耶魯大學知名經濟學者羅奇（Stephen Roach）唱衰川普，警告美國在這場貿易戰必輸無疑。由於新一波加徵關稅的2,000億美元中國商品包含大量消費品，一旦付諸實行，預料9月開學季，美國消費者將感受到各項用品漲價帶來的荷包失血痛苦。

●為加強政策論述，迎戰年底選戰，行政院長賴清德昨（12）日親自宣布上任來最大幅度內閣改組，計有7首長異動，其中財政部政次蘇建榮「扶正」出任財長，行政院發言人徐國勇轉任「天下第一部」內政部長，台灣港務公司董事長吳宏謀則重返內閣團隊接任交通部長。較出乎意料之外，是卸下財長的許虞哲轉任期交所董座。

(中時電子報)