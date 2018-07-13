週末三峽老街有美味！喝茶、吃筍、尋好蜜

2018年07月13日 06:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

暑假到了，這週末六日來三峽走走吧！喝茶、吃筍、尋好蜜！用舌尖品味最道地的台灣美！

為推廣三峽農特產品，三峽區農會將在7月14、15日於三峽最熱鬧的老街、祖師廟與長福橋舉辦「2018三峽農特產品聯合行銷推廣展售會」，除了展售三峽在地最優質的農特產品外，還有茶點試吃、響竹童玩DIY以及精彩的舞臺表演及廚師料理秀，讓大家渡過好吃又好玩的週末！

三峽區農會理事長林文良表示，三峽區由於氣候溫暖、空氣濕潤涼爽且雨量均勻，土壤含有豐富的有機質，因此孕育出各項農產品，包括茶、綠竹筍及蜂蜜，都深受各界認同好評。全台特有的茶樹-青心柑仔，完全不噴灑農藥的種植方式，讓小綠葉蟬能夠吸吮茶嫩葉，製作出來的「蜜香紅茶」，品嚐起來有淡淡的自然果香及蜜香。

「碧螺春」葉型細長，外觀呈螺旋狀，並帶白色毫毛，有別於外來茶，具淡淡的綠豆清香。此外，新北健康三寶之一的綠竹筍肉質白嫩、甘甜美味，有媲美水梨的「梨仔筍」美名，而全台唯一有機綠竹筍產銷班就在三峽，讓大家吃得安心。新北市唯一的蜂蜜產銷班也在三峽，雖然產量不多，但品質優良，曾擊敗其他養蜂大縣，獲得全國國產蜂蜜評鑑的特等及頭等獎項。

農業局表示，展售會以「峽旅食尚」為活動主題，邀請大家來三峽作客，品嚐美食。會場除了有蜜香紅茶、碧螺春、綠竹筍、蜂蜜等各種在地農特產品展售外，現場還安排許多的舞臺表演、廚師料理秀，茶點試吃及DIY體驗，消費還可以摸彩抽大獎等好康活動，週末不妨來趟三峽，除了逛老街、祖師廟，也來長福橋「喝茶 吃筍 尋好蜜」!

(中時電子報)