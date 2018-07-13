內閣大風吹　林聰賢陳吉仲靠山穩 農業專家：想起半澤直樹的名言

今年香蕉、鳳梨相繼發生產銷失靈，民進黨中常會就傳出要換掉農委會主委林聰賢，不過，林的背景硬，所以出來扛責的當然是事務官。(陳怡誠攝)

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中時電子報
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今年香蕉、鳳梨相繼發生產銷失靈，民進黨中常會就傳出要換掉農委會主委林聰賢，更可議的是，香蕉大跌、蕉農抗議時，林神隱丟給副主委陳吉仲當炮灰，當然陳吉仲的表現也是有目共睹。然而在這次內閣大風吹中，陳林兩人相安無事，令農業社團「Lin bay 好油」版主林裕紘不禁想到半澤直樹名言：「部下的功勞是上司的東西、上司的失敗是部下的責任」。

林裕紘於臉書PO文表示，農委會主委林聰賢來自新潮流系，副主委陳吉仲有小英總統的背書力挺，兩人背景都很硬，出了事只能是「執行長官交辦事項」的執行單位出來扛，這就是官場的生存法則。這也不禁讓人想起半澤直樹名言：「部下的功勞是上司的東西、上司的失敗是部下的責任」。

而且今年水果崩盤問題到底是農委會問題還是農糧署的問題，林裕紘認為是農委會的問題，不過卻是農糧署署長陳建斌下台負責，只能說林聰賢、陳吉仲有強大的靠山，出再多出包依舊安如磐石，「真是朝中無人莫當官」。沒有深厚的背景的陳建斌遭撤換也只能表示，「事務官要聽政務官的指示」。

林裕紘直言農委會只出一張嘴，但農糧署的人卻做得要死，而且農委會一直想用政治問題來解決農業問題，導致民怨四起時，卻要求下面的事務官來犧牲止血，事務官也只能配合。以前國民黨執政時期，再大的爭議也不曾隨意更改體制，但到了民進黨一切都變了。說民進黨是國民黨2.0還真有些對不住國民黨，因為國民黨再亂搞也不會瞎搞，民進黨卻搞的更瞎！

(中時電子報)

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