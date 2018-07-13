議場看片被抓包 綠委爆氣告鄉民結局出爐了

2018年07月13日 07:35 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

今年1月立法院審理勞基法時，民進黨立委林俊憲遭PTT陳姓鄉民爆掛，指控公然在議場以平板電腦看電影《十二猛漢》，還疑似看盜版。對此林俊憲爆氣怒告陳姓鄉民及其他留言網友加重毀謗。但林俊憲與鄉民達成和解，新北地檢署12日對鄉民處分不起訴。

這場「立委大戰鄉民」事件起因為今年1月，立法院馬不停蹄處理「勞基法修正草案」，卻有鄉民在PTT爆掛，稱立委林俊憲旁若無人的在議場戴起耳機看戰爭片，引發網友紛紛附和，指出林看的電影為《十二猛漢》，發文鄉民更稱，「還沒上映，盜版無誤」，引起林俊憲不滿。

林俊憲被指控看盜版電影，曾在臉書po文反擊鄉民，「你1/5日po之前在中興大樓外的照片，又po文問議場八卦，從相關文章可知你在立法院出現，而文章內容看來是在八卦版攻擊綠營」質疑陳姓鄉民是藍營國會助理兼網軍，氣炸槓上鄉民「我會吉你，我一定吉。」

林俊憲澄清，他當時在議會看的電影是二次世界大戰紀錄片，用的軟體是付費的Netflix，強調絕無看盜版，並提告陳姓鄉民及多位網友。《蘋果》報導，陳姓鄉民辯稱，當時po文重點不是指責林俊憲看盜版，而是調侃林在會議期間看影片，後來發現林並非看《十二猛漢》，也在PTT文中更正。林俊憲事後與陳姓鄉民和解，並遞狀撤告，新北地檢署12日對陳處分不起訴。

(中時電子報)