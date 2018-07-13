洛杉磯同志影展！台灣3影片散發彩虹魅力

2018年07月13日 07:58 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣是亞洲第一個判決同婚合法化的國家！同樣的，台灣也有豐沛的創意人才，用影像讓世界看到台灣！

《阿莉芙》劇照。（文化部提供）

為展現台灣自由多元的同性及跨性別文化，駐洛杉磯辦事處台灣書院本年首度與洛杉磯同志影展(Outfest)合作，自7月13日至7月15日於美國導演公會(DGA1)劇院放映紀錄片《你找什麼？》、劇情長片《阿莉芙》及《親愛的卵男日記》3部台灣同志電影。

《你》片入圍本屆Outfest影展紀錄片競賽單元，導演周東彥透過訪談道出男同志以手機APP尋找伴侶的故事，結合電影及劇場元素的呈現，在各大影展嶄露頭角；《阿》片導演王育麟以排灣族變性頭目繼承人為題材，交織出青春、中年至老年三段愛情故事，顛覆大眾認知的性別與性向價值；謝光誠導演的《親》片為全球首映，劇中探索兩對台灣同性伴侶渴望建立家庭，卻面臨錯綜複雜的人際關係。

駐洛杉磯辦事處台灣書院主任楊婷媜表示，台灣與Outfest對性別平權享有共同的核心價值，今年非常榮幸與Outfest合作推出「台灣日」活動，透過藝術為同志及跨性別族群發聲。

影展執行總監Christopher Racster指出，Outfest致力於傳達普世人權價值，期能透過世界各地具同志或跨性別色彩的電影，使觀眾更深刻理解同志與性別平等議題的重要性。

Outfest影展36年來持續為全球LGBTQ族群提供創作、分享、映演的平台，已培育數百位新銳導演，並映演三萬多部來自全球各地的LGBTQ電影。台灣電影將可藉加入這個影展平台，展現台灣的性別友善及創作自由。

(中時電子報)