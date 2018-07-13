新內閣出爐 游淑慧：原來法律人包山包海什麼官都能當

2018年07月13日 08:03 中時電子報 邱文秀

因應9合1選舉，政院昨宣布內閣改組、7項人事異動。只是內閣官員中「法律人」的比律似乎有點高，包含行政院秘書長、四個部長、四個主委在內都是「法律系」。國民黨台北市議員參選人游淑慧說，知法玩法、法力無邊。從來不知道「法律人」的職場出路如此之廣，包山包海、什麼官都可以當！內政、教育、勞動、經濟發展、金融管理等全部都不需要專業、只要懂法！

行政院長賴清德昨日親自在記者會上宣布內閣改組，國民黨台北市議員參選人游淑慧貼出內閣官員學歷說這是「法律內閣」。行政院秘書長卓榮泰、內政部長徐國勇、教育部長葉俊榮、法務部長蔡清祥、勞動部長許銘春、國發會主委陳美伶、金管會主委顧立雄、中選會主委陳英鈐 、國家通訊傳播委員會主委詹婷怡，都是「法律人」。

游淑慧說，知法玩法、法力無邊，從來不知道「法律人」的職場出路如此之廣，包山包海、什麼官都可以當！內政、教育、勞動、經濟發展、金融管理、國家通訊傳播，全部都不需要專業、只要懂法！

媒體刊登不具名的黨政人士表示，這一次的改組具有「1個方向與3個意義」，游淑慧解讀，一個方向：選戰考量。三個意義：專業在政治前讓步、拼權位不拚政績、馬上打天下不能馬上治國！

游淑慧表示，對法律人沒有太大的意見，但對改組的這個「法律內閣」的專業性與實務性，真的毫無期待可能；這樣的人事任命，完全是政治考量凌駕專業！有人說：這兩年民進黨的執政完全體現，「知法才能玩法、知法才能犯法」！或許這也就是為什麼民進黨偏愛法律人！

她列出法律內閣名單:

行政院秘書長 卓榮泰中興大學「法律」系

內政部長 徐國勇 海洋大學「法律」博士

教育部長 葉俊榮 耶魯大學「法學」博士

法務部長 蔡清祥 文化大學「法學」碩士

勞動部長 許銘春 台灣大學「法律」系

國發會主委 陳美伶 政治大學「法學」博士

金管會主委 顧立雄 紐約大學「法學」碩士

中選會主委 陳英鈐 海德堡「法學」博士

國家通訊傳播委員會主委 詹婷怡 台灣大學「法律」系

(中時電子報)