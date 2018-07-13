政院發言人名字堅用「羅馬拼音」朱學恒：想像力太豐富了一點

新任政院發言人谷辣斯‧尤達卡對媒體記者表示使用羅馬拼音才能完整發音她的名字，希望大家尊重適應。（黃世麒攝）

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中時電子報
/整理報導

新任政院發言人谷辣斯‧尤達卡(Kolas Yotaka)對媒體記者表示使用羅馬拼音才能完整發音她的名字，希望大家尊重適應。對此，宅神朱學恒表示，「這位根本還沒上任的發言人是不是想像力太豐富了一點，我根本不用，也不會記住你的名字如果你也吃姑婆芋，我就會記住你叫姑婆勇」。

朱學恒於臉書PO文表示，「這位根本還沒上任的發言人是不是想像力太豐富了一點，我根本不用，也不會記住你的名字，因為你的工作就是講你自己也不信的幹話。譬如說台灣不缺電，譬如說台灣治安超好，譬如說分屍案只是完美社會中的個案，譬如說大家收入史上最高，譬如說台灣注重生命所以沒有廢死。唯一的例外是，如果你也吃姑婆芋，我就會記住你叫姑婆勇」。

不過有網友擔心朱學恒有可能被告，還提醒朱「小心。發言人剛告過人。被告的還是律師」。據《蘋果日報》報導，原民律師陳采邑因為在臉書批評民進黨的原民政策缺失，遭新任政院發言人、前不分區立委谷辣斯·尤達卡截圖並提告公然侮辱、誹謗。

朱學恒對此譏諷，「網友特別告知我要分享戰鬥內閣的發言人是什麼貨色，原來以立委之尊對原民律師提告就是最好的溝通啊！當局不就是好棒棒，這麼棒的戰鬥發言人真是沒看過啊」！

(中時電子報)

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文章來源：朱學恒臉書

文章來源：朱學恒臉書

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