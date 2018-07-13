中市府鐵腕奏效 中火上半年生煤用量創新低

2018年07月13日 08:59 中時 盧金足

台中市環保局統計今年上半年，空品大幅改善，紫爆天數僅10天，創下近8年新低。（盧金足攝）

台中空品大幅改善，上半年PM2.5平均值20.9微克／每立方米，顯現市府空汙防制成效。（盧金足攝）

被視為空汙大戶，影響空氣品質的台中火力發電廠，在台中市政府施鐵腕下，大減500噸生煤許可量，加速興建2座天然氣機組取代既有燃煤機組等多管齊下。市府13日指出，中火上半年用煤量僅785.91萬噸，由全年核發操作許可量為1600萬噸估算，下半年最高用量只能814萬噸，刷新自2007年10部機組全數運轉後的歷史新低紀錄，且今年1到6月紫爆天數僅10天，創下近8年新低，空汙防善奏效。

環保局長白智榮說，為確保中火年度生煤使用量不超過1600萬噸，徹底發揮減煤、減排、減汙效益，自今年7月起將提升查核頻率，確實掌握生煤使用量，未來查核過程若發現中火有違規超量使用，將依《空汙法》告發處分，決不寬貸。

台中市府領先全國制定《生煤管制自治條例》2016年1月26日公布生效，規定台中火力發電廠必須4年減生煤4成，為督促中火達成目標，市府去年11月逕予核定刪減生煤許可量500萬噸，使中火今年生煤用量上限自2100萬噸降至1600萬噸。

白智榮強調，為監督中火落實汙染防制措施，市府定期稽核中火10部機組生煤用量，經稽查比對，中火今年1至6月生煤用量785.91萬噸，用煤量較去年上半年已減122萬噸，創下中火用煤量最低紀錄。

未來配合台中市政府核給的1600萬噸生煤量，下半年預期僅能再燒814萬公噸，預估也將是中火10部機組運作以來的歷史新低。

市府依台中氣象站統計，今年1至6月降雨天數41天（降雨量502mm），2017年上半年49天（降雨量1167mm）、2016年80天（降雨量938mm）、2015年48天（降雨量833mm）相比，今年上半年雨量大幅減少。

但在缺乏雨水淨化空氣的條件下，台中空品卻大幅改善，上半年PM2.5平均值20.9微克/每立方米，紫爆天數僅10天，雙雙創下近8年新低，也顯現市府空汙防制成效。

為督促中火進一步減汙，市府強調，已啟動第3次加嚴標準修法，並參考國際標準，率先全國擬定包括重金屬與酸性氣體在內的有害空氣汙染物管制規範，促其在法規公告日起4年內完成改善，屆時中火既有燃煤機組的空汙排放量將大幅下降，粒狀物、硫氧化物及氮氧化物整體減排比例將達5成以上，進一步具體改善空汙。

(中時 )