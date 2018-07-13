中視《60分鐘》海島極端考驗 從帛琉看台灣

極端氣候下 帛琉等各島國都面臨沉島危機。（中視提供）

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中時電子報
綜合報導

台灣氣候風險全球第七 能源轉型動作要快

久旱不雨或瞬間驟雨，極端天氣難以捉摸！2016年1月霸王級寒流讓台北下雪，2018年5月台北飆38.2度高溫破百年紀錄，冷熱極端交錯，2018年全球氣候風險指數，台灣排名第七。台大大氣系教授徐光蓉直言：「氣候變遷衝擊，最大問題是大家不知道衝擊何時來，我們要減少化石能源使用，型態一定要改。」行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫表示：「轉型不能只靠政府，全球都看得到，私部門扮演很重要角色，化石燃料不會在短期內退場，因為依賴還是存在。」政府喊出2025年非核家園，台灣減碳排名仍居國際後段班，能源轉型起步已晚，要急起直追腳步要快。

台大土木系教授李鴻源直言 台灣90%問題都是政治問題。（中視提供）

逕流分擔新觀念　共同承擔淹水風險

颱風來襲，民眾最怕淹水，台大土木系教授李鴻源直言：「水利署只有水門、堤防、抽水站三帖藥，遇到地層下陷或極端氣候都沒用，台灣90%問題都是政治問題，但都不談政治問題，都只談技術，無解。」立法院在2018年5月三讀通過水利法部分修正條文，盼提高國土整體耐淹能力，學者提出治水思維應調整，成大水利及海洋工程系教授詹錢登表示：「逕流分擔和出流管制另一概念就是可以淹水，而且不要怕淹水，我們可以每個地方淹一點小水，就不會有人淹得很嚴重。」台灣治水計畫應提高至國土規劃層級，才能治標也治本。

成大教授詹錢登表示 治水觀念應與時俱進。（中視提供）

世紀末海平面上升一公尺 太平洋島國沉沒危機

氣候變遷帶來極端考驗，海島國家面臨下沉危機，氣候難民何去何從，這是全球共同棘手問題。2016年紀錄片《洪水來臨前》曾到帛琉取景，奧斯卡影帝李奧納多和帛琉總統雷蒙傑索探訪小島，雷蒙傑索感嘆：「12年前你來這還有人住，現在都沒了，小島國家承受著全球暖化最悲慘後果。」中研院地科所研究員汪中和直言：「我們嚴重低估海平面上升速度，在這個世紀末上升幅度最少一公尺，太平洋島國將面臨亡國，必須離開的命運。」

帛琉總統雷蒙傑索說 自然環境就是帛琉的金雞母。（中視提供）

保護下蛋金雞母　帛琉總統:自然環境就是金雞母

帛琉以豐富海洋資源和美景聞名，觀光是最重要產業，觀光與生態間如何平衡？帛琉總統雷蒙傑索直言：「旅客因美景而來，我們有義務去保護這隻會下蛋的金雞母，自然環境就是金雞母。」帛琉政府2015年開始做遊客總量管制，2017年祭出全球首創入境政策，旅客必須簽「帛琉誓詞」保證尊重自然環境才准入境，2018年向觀光客收100美金環保稅。對於環境永續，帛琉很堅持，中華民國駐帛琉大使周民淦表示：「帛琉有宗族社會制度，會把觀念延續給下一代，為了讓魚群自然繁衍，七十群島就規定不准捕魚。」帛琉大使歐克麗強調：「土地海洋不屬於我們，而是屬於下一代，必須為下一代環境著想。」「海島極端考驗 從帛琉看台灣」完整內容請鎖定7月14日(六)下午1點《中視60分鐘》。

(中時電子報)

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