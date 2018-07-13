台北》姚文智稱能解決年輕人需要 網友竟提出這要求

2018年07月13日 08:57 中時電子報 邱文秀

台北市長三位參選人柯文哲、丁守中、姚文智，其中姚文智明明是三人最年輕的，但在民調20-29歲的青年人支持度中卻是最低的。姚文智11日出席新文化研習營演講時說，未來他將透過不斷的論述，讓大家知道他是最能提出市政願景、解決年輕人的各種需要的市長候選人。對此，PTT網友提出的需要竟是「年輕人現在就是要你退選啊!」不少推文大呼中肯。

民進黨台北市長參選人姚文智年齡比國民黨參選人丁守中、現任台北市長柯文哲小上不少，但根據日前《信傳媒》公布的民調，眼尖網友發現姚文智在青年人支持度卻是三者最低，在20-29歲區間中，姚文智的支持度竟是0。美麗島電子報12日公布的台北市長民調數字，姚文智20歲-29歲民眾支持者也僅有2.5%。

據《三立新聞》報導，姚文智11日出席新文化研習營演講時，對於柯文哲在年輕族群支持度比較高，他表示，事實上是因為更多的年輕人不認識姚文智，這將是他未來選舉應努力的方向。未來他將透過不斷的論述，讓大家知道他是最能提出市政願景、解決年輕人的各種需要的市長候選人。

PTT網友回文「年輕人的需要，你確定可以解決嗎？這不是很明顯嗎？年輕人現在就是要你退選啊!請問姚文智，你可以解決年輕人上面這個需要嗎？」底下不少人推文回應「中肯」，但也有人說「你搞錯了 年青人想看他輸 沒要他退選」、「我會解決年輕人的。需要!」、「我要看他退出政壇 怎麼可以退選XD」、「希望他堅持下去 天天有娛樂新聞」。

另一篇網友回文則被推爆「解決年輕人需求不需要等你當上市長，你現在就是立法委員，你的黨在立法院是絕對多數，你的黨主席同時也是中華民國總統，你如果真的想幫年輕人，他X的早就開始做了，在那邊騙，X!」

網友們也回覆「人家想騙騙些低能兒 你幹嘛拆穿阿」、「吃碗裡看碗外」、「說出來就不好玩了」、「幹嘛戳破！」、「對啊 姚先說說自己當立委做了啥吧」、「挖靠太精闢了」、「你幹嘛戳破他啊」、「推。突破盲腸」。

(中時電子報)