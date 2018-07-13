疑因機組員抽菸 陸國航班機空中瞬降失壓驚魂

大陸國航一架從香港飛往大連的航班，疑似因為機組員吸菸，造成空中失壓瞬降的驚魂。圖為同型客機示意。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據香港南華早報（SCMP）報導，機艙內絕對禁止吸煙，這項規定對經常出國搭機的朋友一定不陌生。但大陸中國國際航空（Air China）日前卻傳出，一架從香港飛往大連、採用737型執飛的CA106航班上，有機組員在機艙吸煙，誤觸系統設備，導致飛機飛行高度瞬降、失壓，連緊急氧氣罩都落下，嚇壞不少乘客，目前大陸民航管理局已介入調查中。

微博 @確認信號 爆料指稱，有機組人員吸煙、錯關機艙再循環的功能，造成艙內壓力被釋出，而因為無法即時增壓，班機被迫從11,000公尺瞬間下降至4,000公尺，伴隨著氧氣罩落下的畫面，讓不少乘客都感到相當害怕。事後也有乘客指出，直到降落以前，機艙內長時間都沒有空調系統，溫度非常不舒服。

但對於很多人來說，真正感到疑惑的是，為何機艙內「可以吸煙」？事實上，禁菸規定是一步一步發展，在1990年以前機艙內並無限制；而第一批禁菸規定，也豁免飛行員和駕駛艙這一塊，讓擁有不同通風系統的駕駛艙，依然維持一段時間的「化外之地」。

可是，從大陸交通部去年頒布的《大型飛機公共航空運輸承運人運行合格審定規則》規定中，全機艙（包含駕駛艙）都是禁菸狀態。而對此一誇張行徑，香港立法會議員譚文豪更痛批，從香港飛往大連屬於國際航線範疇，所有航班都應嚴格遵守禁菸規定才是！

雖然最終該航班平安抵達大連機場，機上153名乘客和9名機組人員都平安無事，但大陸民航管理局仍在第一時間封存機上所有資料，並展開深入調查；大陸國航也表示，若調查結果真是機組員犯規，他們絕不徇私、將嚴懲並給乘客一個說法。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時電子報)

文章來源：Authorities seize flight data from Air China plane that plummeted 25,000 feet after suspicions of pilots smoking in cockpit

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