周末東石海之夏祭 親子同樂、搖滾飆歌壓軸

2018年07月13日 09:15 中時 張伊珊

全台唯一歡樂互動馬戲團–紅鼻子馬戲團，將透過肢體表演，讓大小朋友歡笑一整晚。（嘉縣政府提供）

2018嘉縣東石漁人碼頭海之夏祭，上周末熱鬧登場，包含泡泡狂歡夜及音蹦蹦趴等，吸引數萬人嗨翻一整夜。緊接著本周六（14）日起，登場的「火舞嘉童趣」，結合火舞、馬戲與蝴蝶高蹺人帶來精彩表演，周日「嘉潮讚搖滾」請來大馬女神四葉草、高校女神許維芳、街巷狂潮J.Sheon及搖滾狂人謝和弦壓軸演出。

嘉縣文化觀光局長許有仁表示，海之夏祭7月7日強勢開場，玖壹壹魅力讓許多粉絲一早就來排隊卡位，雖然中間天空一度不作美，下起雨，但完全澆不熄粉絲的熱情，依舊人潮爆棚。7月8日雲嘉南第一場電音泡泡趴吸引上萬名電音迷跳舞、狂歡，直到散場依舊high個不停。

文觀局指出，14日晚會主題是親子，由「全台唯一女子火舞團–彤之燁火舞集」、「全台唯一歡樂互動馬戲團–紅鼻子馬戲團」及蝴蝶高蹺人與大小朋友互動玩樂，要讓大小朋友歡笑一整晚；15日邀請大馬女神四葉草、高校女神許維芳、街巷狂潮J.Sheon及搖滾狂人謝和弦，帶來一首首動人歌曲，不論是甜美風、搖滾風或是R&B，每首歌都會好聽到讓粉絲耳朵都要懷孕了。

海之夏祭除了精采的晚會活動，周邊活動更是親子的最愛，本周即將登場的是「夢幻球池趴」及「吉祥物萌萌趴」，馬卡龍色的粉嫩球池搭配可愛泳具，大人小孩都能玩，是網紅、網美必追的熱門打卡景點；另外加碼好康活動，14、15日下午3點開始，在政令服務區將提供嘉義在地最優質的火龍果和鳳梨，給遊客呷免錢，甜度15度以上的鳳梨，保證讓人一吃就愛上。

(中時 )