為了「他」 三二行館不再堅持

2018年07月13日 09:15 工商 姚舜

好久沒請米其林星級餐廳主廚客座的北投三二行館，終於將在8月3日至5日請到日本金澤市米其林二星級名店〈錢屋〉主廚高木慎一朗到館內客座。表面上看，這就是為招徠「貴客」而辦的頂級美食推廣活動，殊不知，三二行館這回其實永棄了過去許多的「堅持」。

為了提供食客非凡味覺體驗，三二行館過去辦米其林饗宴有幾個堅持：1.非米其林3星餐廳不請，2.請來的也都是義大利或法國米其林3星餐廳的主廚，3.星光饗宴內容一律都是義法美餚，且多數食材都是自歐洲進口。但是，這回高木慎一郎來自日本，〈錢屋〉是2星餐廳，而他客客演繹的是日本料理。

三二行館願意永棄「執念」，當然是〈錢屋〉餐廳與高木慎一郎本人，以及他詮釋演繹的菜餚必有過人魅力。

〈錢屋〉是米其林指南評鑑組織首度發行的《米其林富山石川(金澤)2016特別版街》中的二星餐廳，而身為餐廳二代經營者的高木慎一郎則是少數將家鄉金澤傳統「加賀料理」，以精湛廚藝並融入歐陸珍稀食材使之「華麗變身」為米其林星光美餚的日料大廚。資深的食饕與美食評論家普遍認為，也就是因為如此，〈錢屋〉才能在史上首次出版的《富山石川（金澤)米其林指南〉中立刻得到二星肯定。當然，也是因為其菜餚內「埋伏」了歐陸味，三二行館決定請到這位日籍星廚客座。

曾在名店〈京都吉兆〉習藝的高木慎一郎一直致力推動「料理維新」，在接手家族的餐廳後，他不希望菜單上的菜色只侷限在金澤的加賀料理，所以他作了許多改變。例如〈治部煮〉本是金澤極具代表性的鄉土料理，自豐臣秀吉時代就有了這道菜，其主要食材是鴨肉，10年前高木慎一郎改以鹿兒島A5和牛代替，在〈錢屋〉提供給客人享用，立馬成了鎮店名餚。

高木慎一郎的料理哲思強調「一味同心」，這概念其實源於日本的茶道，指的是人的心境會隨著味道而改變。如今這位日本名廚就要來台客座獻藝，食饕與吃貨若要體會「一味同心」神髓，三二行館的星光饗宴是機會。

(工商 )