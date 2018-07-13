北市下周施政報告 吳音寧：依法不出席

北農總經理吳音寧13日陪同北市議員鍾小平、周威佑視察第一果菜市場。（吳堂靖攝）

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北農總經理吳音寧13日陪同北市議員鍾小平、周威佑視察第一果菜市場。（吳堂靖攝）

台北市議會開議，因颱風攪局柯市府施政報告延至下周舉行，先前備詢遭到輪番砲轟的的北農總經理吳音寧13日陪同北市議員鍾小平、周威佑視察果菜市場，會後受訪表示依《台北市政府投資事業管理監督自治條例》不出席施政報告，但31日財建委員會專案報告一定會去。

擔任財建委員會第一召集人的北市議員鍾小平13日赴第一果菜市場視察，北農總經理吳音寧、北市產發局長林崇傑、市場處長許玄謀均出席陪同，鍾小平表示，此次颱風來襲，幸未嚴重影響南部蔬果產地，但還是要注意菜價被有心人操作， 北農身為重要蔬果產銷平台，平抑物價、清楚提供蔬果價格是重要的任務。

由於財建委員會將於月底邀請四大公司專案報告，先前曾在北農風波中稱吳音寧是「大海盜」的鍾小平也一改先前姿態直言「不會特別找吳音寧麻煩，但請吳音寧要出席報告」，對此吳也承諾一定會出席參與。

至於外界關注施政報告是否也仍會出席？吳音寧則表示，在歷屆北農總經理中僅有她與韓國瑜被要求備詢，但依《台北市政府投資事業管理監督自治條例》，市政府資本額未超過50%的投資事業，其總經理或董事長如係本府股權代表，市議會邀請應列席報告如二者均非市政府股權代表，由市政府指派股權代表一人列席報告。

吳音寧表示，當時去議會備詢，是因為剛開始不知道這樣的體制，希望未來能回歸體制，尊重自治條例的規定。

另外，先前因將剩菜送回溪州家鄉而衍伸的一連串風波，吳音寧表示，目前已擬定剩菜運送SOP，之後會將剩菜優先送至台北地區的社福團體，目前已與3、4家團體簽約，也同步與北市社會局剩食平台洽談合作方式。

(中時 )

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