賓士遭警盤查棄車落跑 拖吊搜索車內藏毒品

2018年07月13日 09:28 中時 程炳璋

一群年輕人11日凌晨到中西區民權路上一家酒吧看世足賽狂歡，將賓士車違停在紅線上，警方盤查時，這群人下車出示證件後，堅持不開車門，隨後趁亂棄車溜走，警方將車輛直接拖吊保管，連夜申請搜索票，隔天果然在車內查獲K他命毒品。

19歲袁姓男子開著新款賓士車，與一群朋友到夜店看世界杯足球賽，卻將名車違停在夜店附近的紅線上，引來警察盤查，袁男與副駕駛座上的20歲李男下車出示證件，警見兩人面露難色，不禁起疑，要求開車門盤查。

聽到警方要求，袁男摸遍全身，辯稱鑰匙「剛好」不見了，並質疑警方不得開車門，警員見他年紀輕輕就開豪華跑車，又從窗外見到副駕駛座的車地板上有疑似K盤，懷疑車上有毒品，不願就此罷手，雙方相持不下，袁男與李男索性不理現場的員警，留下名車，各自掉頭而去。

「你有張良計，我有過牆梯」兩人以為只要不開車門，警方就奈何不得，警員當晚決定先依照車輛違停為由，將車拖吊至拖吊停車場內暫時保管，隨即連夜向檢察官申請搜索票，並請來車主袁母到場見證。

袁母袒護愛兒，一開始藉故不願到場，勉強到場後又稱找不到車鑰匙，直到警方出示搜索票，才乖乖開門，果然在賓士車內查獲K他命與毒品吸食用具。

因袁、李兩人已逃逸不知去向，警方將再通知兩人到派出所說明，並藉執法過程展現查緝決心，呼籲民眾勿存心挑戰公權力。

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(中時 )