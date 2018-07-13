太白目 川普訪英 竟稱「梅伊大敵」能當好首相？

2018年07月13日 09:46 中時電子報 李靖棠

據英國電訊報（The Telegraph）報導，昨晚抵達英國的美國總統川普（Donald Trump），受到首相梅伊（Theresa May）夫妻隆重歡迎，但絲毫不理會他人的感受的川普，卻告訴英國媒體，他認為，不久前自請離職的外交大臣、前倫敦市長強森（Boris Johnson）會是一名好的首相人選！此話立刻震驚英國媒體，也讓本就是保守黨（Conservative）內勁敵的梅伊與強森之間，關係和未來互動更加耐人尋味。

川普在接受《太陽報》（The Sun）專訪時，不僅為強森辭職感到惋惜，還借力批評了梅伊的脫歐政策，認為她的作法和方案，可能會傷害或甚至扼殺英美之間的貿易，此話與先前強森辭職公開信的觀點極為相似。對於梅伊的作為和態度，川普在專訪中也無奈表示，「我一直勸她、並給她意見，但她根本聽不進去！」似乎對於梅伊頗有微詞，反而大力讚許她的對手強森。

美國總統川普（圖左二）與夫人梅蘭妮亞（圖左）訪問英國，獲得首相梅伊（圖中右）與丈夫菲利普（圖右）熱情接待。（圖/美聯社）

現年52歲的鮑里斯·強森，出生於美國紐約，從小在富裕家庭成長的他，畢業於知名的伊頓公學（Eton College）、並進入牛津大學貝利奧爾學院（Balliol College, Oxford）攻讀西洋古典學，同期的同學包含因脫歐公投而辭職的前首相卡麥隆（David Cameron）和原財政大臣喬治·奧斯本（George Osborne）等人。

在校期間更與擁有貴族血統的前妻阿萊格拉·莫斯廷－歐文（Allegra Mostyn-Owen）訂婚。曾擔任多年的記者和政治評論作家，卻往往因為名聲和諸多錯誤遭解僱，2008年擊敗對手李文斯頓（Ken Livingstone）成為倫敦市長，也因此在國際和英國一炮而紅。

剛剛抵達英國就給「下馬威」的川普，也讓外界更加好奇，之後與女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）會面時，又會擦出怎樣的火花？

(中時電子報)