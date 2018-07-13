七夕愛情嘉年華 7大月老快閃星光熠熠

2018台南七夕愛情嘉年華宣傳短片《戀人絮語》，透過呈現人們向神明祈求愛情的期盼與願望，傳遞月老信仰的特色。（曹婷婷攝）

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2018台南七夕愛情嘉年華宣傳短片《戀人絮語》，透過呈現人們向神明祈求愛情的期盼與願望，傳遞月老信仰的特色。（曹婷婷攝）

台南是月老信仰發源地，8月登場的七夕愛情嘉年華邀7大月老出巡快閃，走在巷弄可能遇見月老；不只月老現蹤，導演魏德聖也將在8月17、18日率《海角七號》、《52赫茲我愛你》明星們現身正興街，營造台南愛情城市氛圍。

台南市政府歷年來結合七夕與月老信仰推廣愛情城市，今年首度拍攝微電影《戀人絮語》作為2018七夕愛情嘉年華宣導短片，傳達人們內心向神明祈求愛情的期盼與願望，以台南月老象徵守護這座城市的「愛情之神」，力邀全國民眾走進台南尋找愛。

每年七夕活動都推陳出新，鑒於時下未婚男女比例越來越高，今年不少飯店業者紛紛以「聯誼」為重頭戲，如台糖長榮酒店就推出「抽鑰匙」聯誼活動，讓人重溫早期年輕男女透過抽鑰匙、互相認識的交友型態。

此外，不只歡迎全國民眾走進廟宇向月老求姻緣線，這次眾家月老更化被動為主動，活動期間將安排7尊月老快閃出巡。

今年最大「亮點」是星光熠熠，導演魏德聖首度配合家鄉七夕活動，將於正興街播放他執導的2齣愛情電影《海角七號》、《52赫茲我愛你》，劇中演員如范逸臣屆時也會現身街區陪民眾一起度過浪漫七夕，重溫海角七號的浪漫情懷，為今年七夕愛情嘉年華更添星光燦爛。

8月即將到來的「2018台南七夕愛情嘉年華」活動豐富多元，包括愛情主題展覽、結合街區聚落的浪漫系列活動、以月老為主題的祈緣幸福派對、月老專車漫遊等；今年與各大飯店業者更強力推出「飯店約會季」系列活動，還有限定月老甜點下午茶，邀請您前來享用！文化局表示，年度微電影發表後，文創PLUS臺南創意中心2樓將自即日起舉辦「神啊－愛情電影放映室」展覽活動至8月20日止。

(中時 )

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