萌！週末夜來看無尾熊！ 揭秘一天如何睡18小時？

2018年07月13日 09:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

俗話說，夏日炎炎正好眠！然暑假一天能睡10小時以上就很了不起了，但在動物園有群超萌小傢伙，一天睡眠時間可以長達18小時，但最近常聽到參觀民眾說「無尾熊沒有在睡覺耶！好神奇！」

無尾熊Q仔：「我們家沒有『學姊』，但是有帥帥的『學弟』唷！」（左）、無尾熊「奇奇」和「蒂蒂」目前住在沙澳區，大家有空記得要去拜訪牠們唷！（右）。（台北市立動物園提供）

無尾熊一天睡眠時間可以長達18小時，但最近常聽到參觀民眾說「無尾熊沒有在睡覺耶！好神奇！」到底動物園的無尾熊發生了甚麼事?歡迎大小朋友明天到無尾熊2館，現場聽聽保母怎麼說，無尾熊本尊也會走出館外，和大家近距離面對面。

最近民眾看到無尾熊醒著的機會增加，主要因為現在正是無尾熊的繁殖期。（台北市立動物園提供）

臺北市立動物園「2018動物夏夏叫-全能保育員」，明天(7月14日)推出「無尾熊之夜」，晚上5點歡迎參加舞台競賽活動，7點接著到無尾熊2館，由保育員帶著無尾熊和大家面對面，全程參加Keeper's Talk的民眾，還有機會獲得可愛的無尾熊徽章。

如果您觀察到無尾熊吼叫、走來走去，甚至下到地面，很可能是正在發情的行為表現。（台北市立動物園提供）

「2018動物夏夏叫」首次邀請保育員和動物們一起登場，擔任Keeper's Talk的任務關主，本週的主題動物是無尾熊。由於無尾熊的食物是熱量低的桉樹(尤加利)，因此無尾熊一天有四分之三的時間都在睡覺，好把能量優先用在覓食和繁殖，最近民眾看到無尾熊醒著的機會增加，主要因為現在正是無尾熊的繁殖期。

3-9月是無尾熊的發情季節，平常睡眠時間超過18個小時的無尾熊，最近變得比較躁動。如果您觀察到無尾熊吼叫、走來走去，甚至下到地面，很可能是正在發情的行為表現。無尾熊的保育等級屬於易危，野生的無尾熊在尋找伴侶時，由於土地開發、道路建設、棲地破壞等，正面臨和台灣的石虎，歐亞水獺等物種同樣的重重危機，需要大家一起找出解決的方法。

動物園目前共有16隻無尾熊，1館是母熊或親子館，2館是公熊男士館，沙澳區則有遊學館。明天19:00歡迎到無尾熊2館參加Keeper's Talk－無尾熊之夜。凡全程聽完Keeper's Talk並加入FB粉絲專頁者，即可獲得當週主題動物徽章！

「旺事如意」特展推出遊戲闖關APP，闖關完成即可兌換限量獎品一份。（台北市立動物園提供）

2018動物夏夏叫-全能保育員-無尾熊之夜(7月14日) 舞台區

17:00-17:30麥當勞叔叔親善活動

17:30-17:45動物舞蹈帶動唱 Part1

17:45-18:15全能保育員-便便來報數

18:15-18:45文山喆樂集/鳥吉麗他6+4

18:45-19:00動物舞蹈帶動唱 Part2

19:00-19:30動物繪本故事-公的還是母的?動物比較圖鑑

19:30-20:30生態電影國家地理頻道:北極熊的入侵

全程聽完無尾熊Keeper Talk並加入FB粉絲專頁者，即可獲得當週的動物徽章！。（台北市立動物園提供）

野保市集時間：下午4時－晚上7時(廣場區)

夜間開放區域：大門廣場、昆蟲館、爬蟲館、台灣區、兒童區、

教育中心及主軸步道、沙漠區-非洲野驢、雨林區-馬來長吻鱷。

(中時電子報)