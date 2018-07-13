台北》丁守中召開記者會公佈人事 張善政擔任競選總部主委

國民黨台北市長候選人丁守中今開記者會。（圖片取自中時電子報臉書）

友善列印
中時電子報

國民黨台北市長丁守中今日召開記者會，公佈第一波競選團名單。前行政院長張善政任競選總部主委，立委王育敏擔任任競選總幹事。

王育敏在記者會上表示，昨天的民調看到丁守中的信任度是超越柯文哲的，柯有實質的執政的機會反而多數台北市民不相信他，反而相信丁守中。這代表柯P對政策的搖擺讓大家相較之下比較信任丁守中。丁守中一路走來，堅持的特質贏得市民的信任。我們兩個加入後會讓大家更能理解丁守中的想法，柯所有的施政我們絕對會有最高規格檢驗，不是靠網紅就能混過去，要市長拿出對城市治理的標準。

丁守中說外界說他是「佛系選舉」，是沒錯的。他是用地藏王菩薩精神，希望能改善台北市民低薪跟窮忙。他更表示:四個月前就說民調江山已定，恐怕不太專業。雖然柯P的點閱率有幾百萬，大家看了很好笑，但對改善低薪跟窮忙有什麼幫助呢？

王育敏再強調，看完影片後大家對台北市政有什麼了解？還是只捧紅柯文哲一個人。台北市選民結構當＝中我們選擇相信中間選民，台北市必須要往上提升，而不是像現在大幅落後，我們相信中間選民是想看到有能力、有願景、把台北市打入世界盃提升競爭能力的市長，丁守中在這方面是超越柯文哲。

張善政認為不能把網紅跟執政劃成等號，如果真的要用網紅決定誰選市長，那不是可以提名館長選市長嗎？張善政表示自己是無黨籍，他會這樣支持丁守中，是希望讓大家知道「無色覺醒」。

丁守中在記者會結束時，和在場人員呼喊口號「同心協力，台北勝利」。

(中時電子報)

馬英九再起！民調大贏小英賴神 彰化縣環境保護局長戴瑞文榮退 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。