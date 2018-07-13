台北》丁守中召開記者會公佈人事 張善政擔任競選總部主委

2018年07月13日 10:00 中時電子報 陳弘美 、 邱文秀

國民黨台北市長丁守中今日召開記者會，公佈第一波競選團名單。前行政院長張善政任競選總部主委，立委王育敏擔任任競選總幹事。

王育敏在記者會上表示，昨天的民調看到丁守中的信任度是超越柯文哲的，柯有實質的執政的機會反而多數台北市民不相信他，反而相信丁守中。這代表柯P對政策的搖擺讓大家相較之下比較信任丁守中。丁守中一路走來，堅持的特質贏得市民的信任。我們兩個加入後會讓大家更能理解丁守中的想法，柯所有的施政我們絕對會有最高規格檢驗，不是靠網紅就能混過去，要市長拿出對城市治理的標準。

丁守中說外界說他是「佛系選舉」，是沒錯的。他是用地藏王菩薩精神，希望能改善台北市民低薪跟窮忙。他更表示:四個月前就說民調江山已定，恐怕不太專業。雖然柯P的點閱率有幾百萬，大家看了很好笑，但對改善低薪跟窮忙有什麼幫助呢？

王育敏再強調，看完影片後大家對台北市政有什麼了解？還是只捧紅柯文哲一個人。台北市選民結構當＝中我們選擇相信中間選民，台北市必須要往上提升，而不是像現在大幅落後，我們相信中間選民是想看到有能力、有願景、把台北市打入世界盃提升競爭能力的市長，丁守中在這方面是超越柯文哲。

張善政認為不能把網紅跟執政劃成等號，如果真的要用網紅決定誰選市長，那不是可以提名館長選市長嗎？張善政表示自己是無黨籍，他會這樣支持丁守中，是希望讓大家知道「無色覺醒」。

丁守中在記者會結束時，和在場人員呼喊口號「同心協力，台北勝利」。

(中時電子報)