第70屆艾美獎提名 《冰與火之歌》22項重奪領先之姿

2018年07月13日 10:05 中時 潘鈺楨

《王冠》一直都是奪獎熱門。（翻攝自網路）

2018年第70屆艾美獎公布入圍名單，HBO影集《冰與火之歌：權力遊戲》入圍最佳戲劇影集等22獎，同為HBO的《西方極樂園》與綜藝節目《周六夜現場》入圍21項緊追在後。

《冰與火之歌》將與、HBO《西方極樂園》、Netflix《王冠》、Netflix《怪奇物語》、Hulu《侍女的故事》、FX《冷戰諜夢》與NBC《這就是我們》角逐最佳劇情類影集。男主角方面，上屆得主斯特林·K·布朗（Sterling K. Brown）將與《這就是我們》同劇演員米洛文提米利亞（Milo Ventimiglia），《西方極樂園》艾德哈里斯（Ed Harris）、傑弗里懷特（Jeffrey Wright），《冷戰諜夢》馬修瑞斯（Matthew Rhys）、《黑錢勝地》傑森貝特曼（Jason Bateman）爭劇情類視帝。

女主角方面，就有《王冠》「英女皇」克萊兒芙伊（Claire Foy）、《黑色孤兒》塔提阿娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany），上屆得主《侍女的故事》伊麗莎白摩斯（Elisabeth Moss）、大熱新作《追殺夏娃》吳珊卓（Sandra Oh）、《冷戰諜夢》凱莉羅素（Keri Russell），要與《西方極樂園》「桃樂絲」伊雯瑞秋伍德（Evan Rachel Wood）角逐劇情類視后。頒獎典禮將於9月18日舉行。

(中時 )