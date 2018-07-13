首位亞裔女演員！ 吳珊卓將爭艾美獎最佳女主角

吳珊卓是首位入圍艾美獎戲劇類女主角的亞裔女星。（翻攝自網路）

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2018年第70屆艾美獎公布入圍名單，名單亮點包括韓裔加拿大籍的吳珊卓是首位入圍劇情類女主角的亞裔演員。她過去就以醫療劇《實習醫生》裡的克莉絲汀娜（Dr. Cristina Yang）5度入圍艾美獎最佳女配角，這次在BBC America驚悚劇集《追殺夏娃》飾演追捕女刺客的軍情五處特工。

其他值得關注的入圍者，包括以《世紀天才：畢卡索》提名迷你影集或電視電影類男主角的安東尼歐班德拉斯（Antonio Banderas），將對戰在《梅爾羅斯》（Patrick Melrose，暫譯）飾演從性格扭曲的貴公子班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）。約翰傳奇（John Legend）也以電視電影《耶穌基督超級巨星：現場》（Jesus Christ Superstar: Live）入圍，有機會拿下視帝。

另外今年6月傳出自殺過世的安東尼波登（Anthony Bourdain）共獲6項提名，包括CNN節目《波登闖異地》入圍電影攝影、圖片編輯、聲音編輯、混音和寫作，以及在CNN.com上播放的《Anthony Bourdain：Explore Parts Unknown》獲得非小說系列最佳短片提名。

一個有趣的現象是，HBO過去連續17年一直是入圍大贏家，今年雖然兩齣大戲入圍項數傲人，囊括108項提名，但卻被影音串流平台NETFLIX以112項超車。事實上HBO的對手不止NETFLIX，Hulu的《侍女的故事》去年創下首部串流媒體影集奪得最佳劇情類作品，FX《冷戰諜夢》也一直大獲好評。此外，雖然《冰與火之歌》再度奪回艾美獎入圍名單大贏家的位置，但演技獎項上表現並不突出，「瓊恩雪諾」基特哈靈頓（Kit Harington）、「丹妮莉絲」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）雙雙在劇情類男女主角摃龜，只靠「小惡魔」彼得汀克萊傑（Peter Dinklage）、「瑟曦」蓮娜海蒂（Lena Headey）、「弒君者」尼可萊寇斯特瓦杜（Nikolaj Coster Waldau）等配角獲提名。頒獎典禮將於9月18日舉行。

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