跳高女王列夫琴科 代言 Richard Mille

2018年07月13日 10:24 中時 陶福媛

跳高女王列夫琴科加入Richard Mille家族，腕表輕盈無負擔，無礙跳高跳遠。（Richard Mille提供）

跳高女王列夫琴科加入Richard Mille家族，腕表輕盈無負擔，無礙跳高跳遠。（Richard Mille提供）

Richard Mille極具運動氣息的RM 11-03 Le Mans Classic腕表，限量150只。（ Richard Mille提供）

唯有輕盈，才能跳得愈高、愈遠。Richard Mille為標榜自家手表輕盈的特色，邀請跳高女王尤莉婭列夫琴科 (YULIYA LEVCHENKO)擔任品牌之友，她的跳高成績在短短四年之內從17米躍升到2.01米，並在倫敦世錦賽上拿下銀牌，是極具潛力的跳高選手。

Richard Mille曾為倫敦世錦賽跳高冠軍穆塔茲伊薩巴爾希姆（Mutaz Essa Barshim）打造專屬的RM 67-02腕表，連同表帶只有32公克，創下史上最輕自動腕表的紀錄，如今再邀請莉婭列夫琴科加入品牌之友的陣營，跳高天王和天后的組合，為Richard Mille更添傳奇。

「我以前多把腕表當做時尚配飾！」尤莉婭列夫琴科說，不過現在，腕表除了是時尚配件外，因為兼具輕盈和多項功能，已成為運動時必要裝備，配戴腕表可以從事各項運動，完全沒有負擔。

(中時 )